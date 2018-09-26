市场基本上在围绕“外资”这个核心词汇展现行情。







一方面是说了很多次的A股纳入富时罗素指数。另一方面是MSCI也坐不住了，宣布就“进一步提高A股在MSCI指数中的权重”这项议题展开咨询。MSCI建议：将中国大盘A股的纳入因子从5％增加到20％。





我觉得这一点也没什么可说的，基本上就是全球前两大指数编制公司，为了争夺世界上前三大市值之一的股票市场，以及利用A股大幅下挫后的估值优势，一言不合“打”起来了。其实说到底，这就是之前我们和大家讲过的问题——过度悲观的杀跌后，总会有市场资金冷静下来发现下跌已经过度的时间窗口，并且逐渐对估值底部达成一种全新的共识。





有意思的事，A股的历次大底出现，其实都是外资首先形成价值发现。此次也不例外，最终导致A股企稳回升的既不是宏观政策的扶持，也不是国内资金的抄底进场，而仍然是靠外来和尚念经才得以超度。所以一个市值全球前三的市场，却没有一个成熟的价值评判体系，一切都在照本宣科的依赖外部资金的助推。这实在是一种悲哀。





对于盘面而言，今天的走势比预期要强势，沪指直接回补了此前2830附近的缺口位置但不缺后震荡回落。这种回落主要是两方面情绪，其一是考虑到明天凌晨及时富时罗素的公布窗口，虽然说基本上是板上钉钉，但是资金在明显拉高后不愿意再去赌一致性预期过强的场景。其二是仍然要考虑到目前距离十一假期仅剩下两个交易日，不确定因素下，很多主力机构也不愿意盲目的放大仓位。





这导致今天在三大指数上均出现了30分钟背离的局面。大家可以打开K线看一看，昨天背离还仅仅是十五分钟级别，今天调整了半天反而升级一倍。这个对于节前而言是一个比较明显的技术性压力。





不过总的来说，我们还是认为目前的反弹仍然处于比较合理的节奏中。





当前市场估值处于历史低位附近，政策面也出现边际改善，市场资金面也相对宽松，市场处于中长期底部的特征明显。从ETF基金规模放量、外资加速入场等事件来看，长线投资者对当前市场处于长期底部的认同度也在同步改善。近期压制市场风险偏好的一些主要事件相继落地或者出现缓和，即：中米毛衣摩擦、米联储加息、经济增速回落。而从历史上看，由于季末和长假的资金流动效应，A股具有明显的金秋效应（10月效应），即在10月份市场大概率有比较好的表现。同时我们之前也提示大家，很多宏观政策——基建、消费，带来的业绩改善也可能会在三季报前后陆续显现，一旦被证实市场处于一种过度悲观的情绪中，那么反弹的延续性就值得期待了。





所以借钱回调一下，不需要过度的悲观。恐怕这个时候大家也不会悲观了。所以说A股是一个多么可爱的市场，一点点火星就能燎原。大家也是饿得久了，前几天还有很多声音认为必破2638，转眼一周不到打到2800上方，不知道等待跌破新低的朋友们现在还好吗？反正我们始终告诉大家就是底部区间不用慌，让大家保持至少有底仓。这个策略目前看是非常正确的。





节前最大的变盘点在明天，，如果明天A股入富没有超预期的落空。那么节前小翘尾的行情还是比较值得期待。而如果节前的放量翘尾能够确立，节后迟到的金九银十行情就能够更好的展开。





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