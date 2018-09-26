说实话，早盘市场走势比预期的要更强一些，上证50毫无疑问处于突破形态了。而板块涨幅榜上基本上也是权重+白马的配置。





引发市场这一轮小高潮的因素，毫无疑问是对于A股纳入富时罗素指数之后，外资前来抄底的预期。外资抄底配置白马蓝筹的预期直接带动了这一批近期姥姥不疼舅舅不爱的品种的逆袭。





今天消息面上还是有新的利好， MSCI在看到老对手富时罗素的表态之后，也宣布考虑把A股权重调高到20%。反而米国方面加息的预期对于市场而言，完全被无视了。





所以说A股是一个多么可爱的市场，一点点火星就能燎原。大家也是饿得久了，前几天还有很多声音认为必破2638，转眼一周不到打到2800上方，不知道等待跌破新低的朋友们现在还好吗？ 反正我们始终告诉大家就是底部区间不用慌，让大家保持至少有底仓，这周在提示可以部分扩大仓位。所以投资不能意气用事。





目前看，抄底的不论是外资还是内资，反正都开始认识到跌出来的价值，这一次内资也聪明了一些，没有真等到最大的肉都被外资吃干抹净才进场。





我们也认为目前的反弹还在延续中。节前最大的变盘点在明天，，如果明天A股入富没有超预期的落空。那么节前小翘尾的行情还是比较值得期待。而如果节前的放量翘尾能够确立，节后迟到的金九银十行情就能够更好的展开。





题材方面，目前是蓝筹白马不分家，上周五蓝筹50集体走一波，今天大消费白酒反攻，洋河股份连阳强攻，恒顺醋业涨停，银行小碎步亦步亦趋。题材以油气产业链、股权转让、超跌问题股为主，次新总是不按常理出牌，这是每天拉一个板的节奏：丰山集团强势涨停反包，氛围好资金就大胆玩次新，氛围差赶紧撇开这个烫手山芋！



