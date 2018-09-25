放个假回来，A股疲了一天，基本上属于意料之中。







假期最大的利空直接对今天盘面构成负面影响，就是房地产预售的问题。





其实看过周末香港内房股的走势，基本上对今天行情是心里有数的——地产一定会补跌，原因在于周末地产方面的大炸雷。广东传酝酿取消预售制度。这一信息已经导致假期期间香港恒生指数和内房股的重挫。虽然住建部出面否认，但是市场普遍觉得还是在吹风试探舆论，因此今天开盘地产领跌整个市场反而是正常的。





预售制度有没有问题，当然有，预售模式说到底，其实是给房地产企业一个近乎无息的巨额贷款。这也是很多中小开发商开工的基础。这两天看，不少人认为预售制度取消会导致地产供应断档，导致房价暴涨？这个观点是错误的。以我国的政策思路，取消预售制这种级别的政策至少会有一到两年的过渡期。这意味着一到两年后预售制取消必须卖现房的开发商会出现严重的现金流问题。开发商当然不会坐地等死，所以取消预售制最大的可能是开发商抓紧取得预售资质在这两年大量推出预售房源来支持过渡期结束后的现金流收紧。这种局面的最终结果，是导致短时间内地产的供应集中涌现，进而影响价格。





至于更远的过渡期结束后的情况，必然是中小房企大量退出，市场继续集中，以及随着住房生态改变后的土地财政模式的转变。所以本质上预售制度讨论的不是房子的问题，而是房企财务和地方财务的问题。这两个问题不尽可能的理清，一时半会预售制度恐怕还会延续。但是风不是白吹的，周末这个消息传出来，说明高层开始有这方面的想法。如果真的落实，那么真的可以看出国家整顿地产黑洞的决心。对整个市场而言，这是一个短空长多的事情。不过目前没有官方证实，凡此种种都是瞎猜。





另一个影响市场的消息，就是富时罗素指数，这个我们在周末永源财经公众号里面写的很清楚，不再赘述。只说一点——A股入富其实并不是一个偶然事件。





富时罗素指数，是英国人搞的；加上年底前开通的沪伦通，以及新说的要把中国债券市场也纳入，中英两国的金融市场在进行深度绑定。





目前网传将出席相关仪式的高级官员是证监会副主席方星海。方主席近期最大的关注点，恰恰是股指期货，而期指的重启应该是为了让外资能够有效对冲放心进场的手段。可见监管方面一直在为引入外资做努力。





与此同时中英关系在最近几年的金融领域一直不错，伦敦是欧洲的金融中心，也是大中华区以外，最大的人民币清算中心。在此前意外的公投黑天鹅导致英国脱欧后，欧盟国家对此都有所不满，这显然会对英国的经济形成影响，而目前看，显然靠拢中国是英国方面选择的对冲方案。





有英国这么个“道友”其实还是利大于弊的。稍微懂行的朋友都知道，伦敦一直是世界黄金交易的中心，我朝的原油期货为什么开业不过一年，就走过了米国、英国30年的发展历程？？其主要原因，就是老外收到人民币后，能够立马在上海黄金交易所换成黄金，这就间接的形成了“原油—人民币—黄金”的逻辑关系，虽然我朝没有可以宣传这个逻辑，但是老外们都心知肚明~~~其次，伦敦还是全球最大的外汇交易市场。人民币含金量提升之后，如果没有伦敦加持，人民币国际化基本无从谈起。





中英的抱团取暖其实很有意思，一个是被米国拉下马的前全球第一帝国，一个是目前正被米国针对的崛起大国。这个抱团总比冲着毛熊撒狗血要靠谱。





回到行情上，盘面较为沉闷，其实暴露的问题还是节前和大家谈的——缺少强势主线。资金总是选择阻力最小的方向，围绕低位超跌频频试盘，大基建午后异动，资金选择的是sh600853(龙建股份)这种易于拉升的小票。恐怕未来几天大概率还是这种指数求稳小票求财的模式吧。大家重点关注27日凌晨的入富，希望一切顺利。



