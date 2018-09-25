过个节，市场又回到了原点，有点哭笑不得。不过也是意料之中。





假期最重要的两个消息，一多一空。





先说不好的，是盘前市场大概已经心里有数—— 地产一定会补跌，原因在于周末地产方面的大炸雷。广东传酝酿取消预售制度。 这一信息已经导致假期期间香港恒生指数和内房股的重挫。虽然住建部出面否认，但是市场普遍觉得还是在吹风试探舆论，因此今天开盘地产领跌整个市场反而是正常的。





预售制度说到底，其实是给房地产企业一个近乎无息的巨额贷款。这也是很多中小开发商开工的基础，如果真的考虑取消，本质上是动摇了目前地产开发模式的基石，那么是真的中央准备下狠手了。虽然按照国内的政策模式，一定会有一两年的过渡期，相当于这个时间窗口内未必实施。但考虑到一旦预售取消相当于骤然收紧流动性，地产企业必然提前准备，这很可能意味着短期大量预售房源上市，供应扩大必然压低价格，这是必然结局。而最终是动摇房地产整个产业的基础，如果是真的反而可以看到高层决心。是短空长多的事情。不过现在没有官方文件证实，都是瞎猜，所以估计地产板块也不会真的死给谁看，但是我们几个月前和大家说的——地产已经结束黄金十年的判断，目前看还是在延续中。





最大的利空说完了，还有一个最大的利好。就是 A股入富时罗素的事情。按照目前的消息来看，A股入富应该是大概率事件，27日凌晨落地。富时罗素给的权重系数比MSCI要高，券商也给出了5000亿美元约合30000亿人民币的增量预期。 虽然说讲道理不会一次性都进来。但是目前A股的估值已经进入四年来低谷期，这个时候不买，什么时候买呢？





最重要的是入富很大程度上将重建A股的价值体系，就像当年MSCI炒作一般直接推升了一个价值投资牛市出来。相信大部分朋友都应该有印象





此次入富，没有幺蛾子的话，算是一个最重量级的利好。值得期待。





早盘最强势的 持续性品种，仍然是油气概念。油气的逻辑比较复杂，简单来说可以分为国内和国际两部分：





国内方面，最重要的是中国的能源安全的大逻辑。中米关系越来越紧张，中国进口原油对马六甲海峡的依赖太过严重，而马六甲又控制在米国人手里，中国的能源安全被米国人掐住，是非常危险的，所以近期加强同俄罗斯的合作；同时，国内也有加大石油开采力度的预期！





国外方面，最重点的是油价。这个就非常复杂了，涉及了国际政治、军事、外交等。简单来说就是，特没谱为了中期选举争取选票，暂时不想油价上涨，所以威胁俄罗斯、沙特，但后者不买帐，导致最近油价又在涨；另外中东那边也是一个火药桶，时不时冒出一点火星的，变数非常多。





目前看油气最大的延伸思考应该是通胀，作为最基础的石化能源，油价上涨助推通胀将是下半年经济的重心，如果真的如此，那么盘面上又会有一波通胀题材整装待发。总而言之至，短期看反弹还在路上。 后面的行情比上半年还是要好一些的。



