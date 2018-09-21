看了半年多跌跌跌，突然收红厚道一回，就好像今年看到北京蓝天白云一样，感觉有点不真实。吃着火锅唱着歌，突然就走心了，中秋红来得格外惊喜。这可能是A股给所有股民最好的中秋礼物了吧。







于是问题来了，三根阳线了，要不要改变信仰呢？





首先先看看为什么上涨吧，周五市场保利收红，最大的利好恐怕就是昨晚高层对于金融开放的进一步肯定和坚定刺激消费的政策表态了。这两个算是利好，消费自不用说。金融对外开放，银行这么便宜的市盈率加上这么无脑的赚钱模式，外资必然想要分一杯羹，金融作为超级权重板块，能够稳定住，市场的定海神针就有了。





但是你说这么一个消息刺激出今天2.5%的暴力拉升，我们还是认为有一些超预期的。





有朋友说看看港币的升值。港元今天升0.5%达成15来最大的升值幅度。确实是厉害。港元升至背后本质一是美元指数昨晚大跌，二是香港先于美国加息。但是大家也要注意到，第一香港市场今天恒生指数并没有跟随港元升值出现暴涨，同时第二因为中秋节关系沪港通今天也处于暂停状态。香港方面的利好对A股的传递应该说非常有限。不至于这么明显。





福尔摩斯讲，除去一切的不可能，剩下的唯一，即使再不可思议，那也是事实。按照演绎法的逻辑，那么我们猜测唯一能够理顺周五暴涨逻辑的可能性，很可能是中秋小长假期间，高层要释放某些重磅利好。





至于出什么，确实没法猜也不知道。只有耐心观察，毕竟郭嘉队也不会好心给大家免费送月饼。





但是节后回来，其实对于市场的考量会变得更严格。大家要注意到，今天领跑的几乎悉数是大权重上证50涨3.46%，但大家可以数数两市中涨幅超越3.46%的个股，个数只有247只，换句话说，今天大有赚指数不赚钱的感觉，整个市场只有1/15的个股跑赢指数，能够真正吃到强势涨幅的比率更低。





对于周五已经启动的权重，若接下来假期有利好刺激尚可，若无利好加持，恐怕量能上仍然会进入难以为继的状态。因此最期待的局面，反而是节后走出权重搭台个股唱戏的局面。





期待节后市场的表现，祝大家中秋快乐！！



