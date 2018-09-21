看来A股可能要突然厚道一回，真是吃着火锅唱着歌突然就走了心了。中秋红来得意料之外，又是情理之中。





很多的内容在昨天的盘面中给大家做出过解读， 毕竟毛衣也降温了，基建也在提速，A股迎来了一个比较好的窗口。 不过我们始终担心的是小长假这个不确定因素，对于已经观望已久的资金情绪的压制——既然等了半年多，那么多等五天似乎也没什么。





不过还是有部分资金拿出来点儿只争朝夕的劲头儿，这个是好事。这其实就是此前我们讲的，在消息面逐渐趋于平稳之后，资金开始逐步认可当前位置的估值等优势，并且一些先发的政策开始逐渐在二级市场得到一些回应。





比较令人惋惜的是， 昨天中登记对银行理财入市做了澄清 。当然澄清是可以理解的。昨天咱们也说了，眼下银行理财打破刚兑就这么大的压力，真的搞风险投资压力必然更大。稳定大于一切，所以银行这块蛋糕看来短期吃不到。但是银行理财的体量确实巨大，这个谣言也未必是坏事。美国70%的国民财富在股市，而中国70%是在楼市，股市大约只有7%。一直说引入长期资金，一直说培育市场，其实真的应该考虑银行这股活水。





不过等一等也是对的，毕竟活水来之前首先还是要先把市场关系理顺。否则资金推动的牛市，往往反而会成为改革的阻力。





好消息是昨晚高层再次释放了金融开放和刺激消费的政策利好。这两个其实是今天盘面的导火索。金融对外开放，银行这么便宜的市盈率加上这么无脑的赚钱模式，外资必然想要分一杯羹，金融作为超级权重板块，能够稳定住，市场的定海神针就有了。





而消费股也顺应着炒作一波。只不过消费的本质还是要老百姓有钱，这个问题怎么解决才是关键。





不过市场的上涨还有一个问题没有解决就是持续性。今天消费一启动，油气又萎了，科技又萎了，本质上本周每天的热点都在新人换旧人。 底部如果想要真正的机构资金跑步进场，必须要有持续高热的强势板块出现。这一点不解决，就只能看反弹而非翻转吧。



