【题材】





1、深改委会议关注疫苗管理体制、要求加强研发创新





中央全面深化改革委员会第四次会议20日召开，审议通过了《关于改革和完善疫苗管理体制的意见》，提出要采取强有力举措，严格市场准入，强化市场监管，优化流通配送，规范接种管理，坚决堵塞监管漏洞，严厉打击违法违规，确保疫苗生产和供应安全。要发挥国有企业和大型骨干企业的主导作用，加强疫苗研发创新、技术升级和质量管理。





研究机构认为，国内疫苗产业正处于重磅产品陆续上市的重要阶段，虽然短期受疫苗事件影响，但不影响行业发展方向。





智飞生物(300122), 的三联苗和四价HPV疫苗持续放量；长春高新(000661), 上半年水痘减毒苗批签发同比增长67%,狂犬病疫苗同比增逾6倍









2、低空空域改革取得重大进展通航万亿级市场望开启





据媒体报道，9月19日，在第五届中国(成都)国际通用航空发展高峰论坛暨四川省通航推介活动上，四川省政府相关负责人表示，目前四川省制定了首批低空协同管理空域建议方案，把已有的6个孤立空域用低空通道联成通航飞行网络，开辟第一个“低空试验田”。根据计划，首批低空空域今年将对外投放使用，明年将通航空域扩大到全省。





中信海直(000099), 是中国通用航空领域的集大成者，布局通航运营、维修、培训全产业链。川大智胜(002253), 是国内空管系统领先企业。









3、我国新型显示产业行动计划即将发布实施 将重点支持柔性面板等量产技术





在9月20日举行的“2018年中国显示学术会议”上，工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武表示，工信部将会同有关部门尽快发布实施2018-2020新型显示产业行动计划，促进相关产业与金融、财税等政策的协同配合，推动我国新型显示产业迈向全球价值链的中高端。将重点引导支持企业进行超高清、柔性面板等量产技术的研发，加快研究布局OLED微显示、印刷OLED显示等前瞻性显示技术。





上市公司中，维信诺(002387), 326.14亿元投向AMOLED项目；中颖电子(300327), 已成功交付FULL HDAMOLED 柔性屏驱动芯片。









4、科技部宣布 依托商汤科技建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台





科技部今日正式宣布，依托商汤科技建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台。商汤成为继阿里云、百度、腾讯、科大讯飞(002230), 之后的第五大国家人工智能开放创新平台。同时，商汤科技也成为助推粤港澳大湾区打造科技创新新高地，推动科技全球化布局的领导力量。





A股公司中，立昂技术(300603), 今年初与商汤科技合资设立新疆汤立科技有限公司；东方网力(300367), 与商汤科技合资设立了深网视界科技有限公司。









5、阿里云宣布与英特尔在物联网领域达成深度合作 推出云边一体化边缘计算产品





今日在2018杭州云栖大会上，阿里云IoT宣布与英特尔在物联网领域达成深度合作，双方联合推出的云边一体化边缘计算产品，是一个专门针对物联网应用的开放性框架，包含了英特尔的硬件、AI技术，以及阿里云IoT的平台、操作系统等产品。





上市公司中，中科创达(300496), 在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。日海智能(002313), 是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局。









6、全球首辆碳纤维复合材料地铁车辆亮相相关公司受关注





据媒体报道，全球首辆全碳纤维结构的轻量化地铁车辆近日在柏林国际轨道交通技术展亮相，这项成果由中车四方股份(601126), 公司与中德轨道交通技术联合研发中心自主研发。新一代碳纤维地铁车辆“CETROVO”体现了众多现代化先进设计理念并采用新系统、新材料、新结构、新工艺，实现了车辆轻量化、自动驾驶、智能运维与智慧服务，将有力推动轨道交通装备实现材质革命和技术升级。





中车四方股份(601126), 公司是中国中车(601766), 全资子公司。双一科技(300690), 参与了中国中车(601766), “全球首辆碳纤维地铁车体”项目。





【要闻】

1、深改委会议：自贸试验区要加大开放力度 完善金融机构监管。

2、证监会阎庆民：加大对重点领域和重点企业的支持力度。

3、中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》。

4、中登公司：新修订业务指南不涉及商业银行理财产品投资范围调整。

5、科技部正式宣布，依托商汤科技，建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台。

6、外汇局： 8 月银行结售汇逆差 1,017 亿元人民币。

7、商务部：争取早日出台《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。

8、商务部：正在研究有针对性的措施应对关税影响。

9、税务总局将围绕落实推进个人所得税改革等工作开展督导检查。

10、工信部电子司：将会同有关部门尽快发布实施2018-2020新型显示产业行动计划。

11、国防科工局就《原子能法》征求意见。

12、美股收涨，纳斯达克综合指数收涨0.98%；COMEX 12月黄金期货收涨约0.3%；WTI 10月原油期货收跌0.45%。

【公告：复牌】

*ST抚钢：法院已裁定公司进入重整程序 明日复牌

华自科技(300490), ：完成定增询价 股票复牌

【公告】

中国核电(601985), ：三门核电1号机组预计将具备商业运行条件

龙元建设(600491), ：预中标6.16亿元污水治理工程PPP项目

华西股份(000936), ：出售402.88万股华泰证券(601688), 收益4260万元

恒华科技(300365), ：三季报预计比上年同期增长53.20%—63.25%

中粮地产(000031), ：重大资产重组获得国家发改委核准

春秋航空(601021), ：拟发行不超过25亿元人民币公司债券

三七互娱(002555), ：8.19亿向控股股东转让汽车部件资产

中国中铁(601390), ：计划十三五期间在成都投资不低于2000亿元

中国建筑(601668), ：近期获得432.4亿元人民币重大项目

深圳华强(000062), ：拟增资控股存储芯片代理销售商记忆电子

怡亚通(002183), ：终止实施回购方案

丽江旅游(002033), ：下调公司运营的索道票价

金一文化(002721), ：终止收购深圳粤通国际珠宝

兄弟科技(002562), ：向下修正“兄弟转债”转股价格

【增减持】

金鹰股份(600232), ：拟回购4000万元-6000万元股份

镇海股份(603637), ：万乘私募基金增持4.988%股份成公司第一大股东

摩恩电气(002451), ：股东两融账户被强制平仓79万股

朗科科技(300042), ：股东拟减持不超过400.8万股，占总股本3%

星普医科(300143), ：董事、高管计划合计减持不超过1.8194%股份

【解禁股】

扬杰科技(300373), 、任子行(300311), 、金冠股份(300510), 、领益智造(002600), 、昆仑万维(300418), 、青岛金王(002094), 、红蜻蜓(603116), 、掌阅科技(603533), 、珈伟股份(300317), 、台华新材(603055),



