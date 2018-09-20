周四市场在连续两天反弹之后形成震荡调整。如果从技术层面上出发，调整目前仍然处于可以接受的状态，包括缩量本身。







但是从目前盘面传递的信号而言，我们仍然认为大家应该对反弹中的盲目追高抱有警惕。最近三天，大家要注意到市场反弹的品种，周二基建，源于基建领域的利好对冲，但基建很快在周三形成分化。周三地产，源于房产税方面的消息突遭降温，市场预期转好。地产形成强势。但今天盘面上地产股也再一次绝迹江湖。





两根阳线之后，市场并没有形成持续性的强势品种，这种局面令人捉急。而考虑到时间窗口——A股距离中秋假期只有1天，距离十一小长假只有5个交易日。这么一个时间点上，我们很难认可已经耐心等待如此长时间的主力资金，会选择跑步进场。





因此，我们认为现阶段仍然以反弹来判断市场的运作周期和空间。





不过当然不是说牛市就遥遥无期，事实上，今天从消息面上看到了一个最让人高兴地好消息——【银行理财投资范围放宽 可直接入市投资股票】9月19日晚，中国证券登记结算有限责任公司发布了修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》，且自即日起开始实施。最大的改变在于，商业银行理财产品方面，证券账户投资范围确定为：仅用于参与法律、法规及监管部门许可的投资范围，资金投向符合法律、法规及监管部门的相关规定。





对比之前“在贵公司开立的银行理财产品证券账户仅限于参与证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品的投资”的表述，不难看出商业银行理财投资范围放宽，直接入市投资股票、上市基金等权益产品已基本没有障碍。





这应该算是今天看到的最好的消息，比之前鼓励洋韭菜入市的效果要直接很多。之所以比较重视在于大家应该横向对比此前两次中登记的投资开放。





第一次是2012年8月中国结算发布《关于信托产品开户与结算有关问题的通知》后信托产品开立证券账户得以放行投资——与之对应2012年12月创业板牛市启动。





第二次是中国登记结算于2014年3月发布了《关于私募投资基金开户和结算有关问题的通知》，私募基金开户成为常态。不再需要借助其他主体开展投资——2014年下半年开始启动了一轮沪指翻倍的行情。





银行理财如果能够真正流入股市，一定是最重要的利好，也能够真正达成两个目的，第一是盘活巨量的储蓄，第二是真正带来足够体量的活水。





但是银行理财入市也存在问题就是保本，毕竟目前银行理财虽然说打破刚兑，但是潜台词仍然是保本，入市有风险，万一亏掉利息再添上本金，这个大爷大妈们恐怕接受不了。以目前A股不招人待见的状态，能够卖多少，是个问题。所以银行理财这块可以锦上添花，很难雪中送炭。起手一推的发力资金指不上它。而从起步资金的角度来说，A股仍然需要得到更多的资金认可和政策的改革推进，才能真正看到底部启动的信号。所以至少大家有个盼头，下一轮牛市的资金又会平添一个强势新玩家。值得期待了。



