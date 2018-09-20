连续两天中阳线之后，周四市场进入修整状态，以目前的反弹节奏来说，修整不是不能接受，不过2750附近越早收复对于后期行情判断越有利。毕竟从周线级别来看，十周均线，已经压制市场接近4个月，若不考虑5月中旬两周的反弹如破，那么10周均线几乎是本轮下跌以来，最重要的空方阻力位。因此能否强势收复这个很关键。





周四市场缩量比较严重，不过以上攻的角度来说，这个缩量同样意味着筹码惜售——说实话，就这个位置，也没啥惜售不惜售可言——基本上来的都是买盘。所以话说回来就是缩量是可以接受的。





消息面上还是有进一步的好事情发酵。





【银行理财投资范围放宽 可直接入市投资股票】9月19日晚，中国证券登记结算有限责任公司发布了修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》，且自即日起开始实施。 最大的改变在于，商业银行理财产品方面，证券账户投资范围确定为：仅用于参与法律、法规及监管部门许可的投资范围，资金投向符合法律、法规及监管部门的相关规定。





对比之前“在贵公司开立的银行理财产品证券账户仅限于参与证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品的投资”的表述，不难看出商业银行理财投资范围放宽，直接入市投资股票、上市基金等权益产品已基本没有障碍。





这应该算是今天看到的最好的消息，比之前鼓励洋韭菜入市的效果要直接很多。之所以比较重视在于大家应该横向对比此前两次中登记的投资开放。





第一次是2012年8月中国结算发布《关于信托产品开户与结算有关问题的通知》后信托产品开立证券账户得以放行投资——与之对应2012年12月创业板牛市启动。





第二次是 中国登记结算于2014年3月发布了《关于私募投资基金开户和结算有关问题的通知》，私募基金开户成为常态。不再需要借助其他主体开展投资——2014年下半年开始启动了一轮沪指翻倍的行情。





这算是一次真正意义上开源引流的重大利好。对于市场来说，金九银十的味道确实是在越来越浓。不过 从中登记的利好发布，再到真正的资金入市，也还需要时间 。毕竟中国目前的国情下，银行理财产品很多人到现在还是默认保本保息的，拿来买股票，把利息亏没了，更甚者把本金都亏损一些的话，老大爷老大妈第二天就能把银行门口给堵了。





稳定压倒一切，所以现阶段只敢说这是心理层面的利好。



