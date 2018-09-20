【题材】





1、米对华征税清单移除稀土和稀土永磁相关公司望受益





据媒体报道，米国17日针对我国2000亿米元进口商品关税的最终清单中，并未包含用于磁铁、雷达以及消费性电子产品中的稀土(金属)和金属永磁体。据统计2017年米国进口稀土总量78%来自中国，显示米国在这类战略矿产上对中国的依赖。





盛和资源(600392)、北方稀土(600111)等稀土永磁相关公司有望受益。









2、对侵犯知识产权者发重声 中国政府坚决依法保护知识产权





李9月19日在2018年天津夏季达沃斯论坛开幕致辞中表示，中国近年对外支付的知识产权使用费位居世界前列。中国政府坚决依法保护知识产权。这不仅是履行国际规则，也是中国创新发展的内在需要。李说，中国将实施更加严格的知识产权保护制度，对侵害中外知识产权的行为坚决依法打击，加倍惩罚。让侵权者付出难以承受的代价，让创新者放心大胆去创造。





A股相关概念股主要有数字认证(300579)、中国科传(601858)等









3、全球五大科技巨头齐投量子技术 特定功能上亿倍提升





2018杭州-云栖大会今日开幕。阿里巴巴集团首席技术官、达摩院院长张建锋宣布，阿里巴巴将成立“平头哥半导体有限公司”，由阿里今年4月收购的中天微系统有限公司和达摩院自研芯片业务一起整合而成。达摩院将在明年4月份推出各类指标均是全球最领先的第一款神经网络芯片，并在此基础上研发超导量子芯片和量子计算系统，预计两三年内做出量子芯片。这使得阿里成为继IBM、微软、谷歌和英特尔之后，全球第五家启动量子技术研发项目的全球顶尖科技企业。





A股中，中科曙光(603019)承担了“适用于人工智能的超级计算机”等中科院战略性先导科技专项；同门兄弟寒武纪为国内神经网络芯片龙头；纳思达(002180)在互动平台表示，公司是中天微的合作伙伴。









4、工信部携手广东推进粤港澳大湾区建设相关公司受关注





据媒体报道，9月18日，以“开放 合作 创新 发展”为主题的2018中国制造业创新大会召开。会上，工业和信息化部、广东省政府签署《共同推进粤港澳大湾区建设战略合作协议》，未来将就加快实现信息互联互通、打造高水平创新平台、加快发展先进制造业、加快发展生产服务业、支持制造业与互联网融合发展等方面内容开展部省合作。





深赛格(000058)是电子市场的领军企业；东方嘉盛(002889)是大湾区供应链管理服务商。









5、电解液产品迎来提价潮行业公司盈利水平有望改善





据百川资讯监测，8月以来国内电解液产品触底反弹，近期迎来提价潮。继9月18日参考报价单日大涨4.5%后，19日电解液主流参考报价继续上涨2.27%，最新报45,000元/吨，较上个月已上涨18.42%。此外，电解液原料溶剂价格持续走高，DMC最新报价11000-12000元/吨，7月份至今涨幅超过40%。





可关注，江苏国泰(002091)、天赐材料(002709)等相关公司。









6、沥青价格上涨不休、突破三年历史新高





9月份以来，国内道路沥青市场价格出现一波暴涨行情，华南地区以涨幅接近400元/吨占据首位。9月全国整体天气逐渐转好，下游需求逐步改善，炼厂开工积极性明显增强，同时“中秋”、“国庆”两节前夕市场补货需求，现货价格持续上涨。受此影响，前期沥青期价持续攀升，一度突破3800元/吨，创下自2015年5月以来新高。





宝利沥青专业沥青产业龙头；龙洲股份(002682)子公司兆华领先是北方最大的沥青供应链公司。









7、新季减产坐实需求旺盛 苹果期货收盘创历史新高





苹果期货今日午后大幅攀升，近月合约1810、1811一度触及涨停，主力合约1901期价日盘收报12190元，创收盘历史新高。





A股公司中，宏辉果蔬(603336)包括苹果在内的水果销售占公司营收比高达96%；朗源股份(300175)主要产品为新鲜苹果和葡萄干，出口量全国排名第一。









【要闻】





1、国办发布《关于完善国家基本药物制度的意见》，意见提出，推进公立医疗机构集中带量采购，推动降药价。





2、央行召开座谈会听取部分银行服务民营企业的情况和相关意见建议，央行行长易刚强调，改进民企融资服务，支持民营经济发展。





3、李在达沃斯论坛上表示，应对风险和挑战准备了很多工具，会继续稳定宏观政策；中国不仅不会搞竞争性贬值，还要为汇率稳定创造条件。





4、监管部门对公募提五项风控要求：严控低流动性证券的持有比例，持续建立健全流动性风险防范与化解机制。





5、人社部等四部委刊文表示，改革社会保险费征收体制总体上不增加企业负担。





6、天津市副市长表示，发改委正制定新版滨海新区高质量发展实施意见。





7、唐山正式发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》。





8、去年下半年以来砂石、水泥等混凝土原材料轮番暴涨，武汉市发改委紧急调研市砂石、水泥等建材价格。





9、北京住建委等决定在全市开展“打击侵害群众利益违法违规行为、治理房地产市场乱象”专项行动。





10、在2018年杭州云栖大会上，阿里巴巴宣布成立平头哥半导体公司。





11、米股涨跌不一，纳指收跌0.08%；COMEX 12月黄金期货收涨0.5%；WTI 10月原油期货收涨1.82%。





【公告：复牌】

兴森科技(002436)：终止推进本次购买资产事项 股票复牌

东百集团(600693)：公布要约收购结果 股票复牌

【公告】

亚厦股份(002375)：签1.4亿装配式装修业务合同

航天长峰(600855)：中标3.545亿元建设项目

赣锋锂业(002460)：与LG化学签订补充合同 增加出口产品45000吨

兰生股份(600826)：减持海通证券(600837)股票1204万股净收益约4685万元

汇鸿集团(600981)：减持1045万股华泰证券(601688)股票 获益1.46亿

永兴特钢(002756)：超级奥氏体不锈钢N08367通过科技成果鉴定

中宠股份(002891)：公司与苏宁易购(002024)签战略合作备忘录

格林米(002340)：与青拓集团、宁德市政府签署投资框架协议

景旺电子(603228)：拟现金收购立讯精密(002475)持有的珠海双赢51%股权

英科医疗(300677)：米国对中国 2000 亿米元产品加征关税对公司影响很小

中国电建(601669)：前8月新签合同3468亿元，同比增长9.54%

新城控股(601155)：拟共同设立合伙型私募基金，预计总规模100亿元

*ST椰岛：拟挂牌转让阳光置业60%股权 预计收益约1.6亿元

巨人网络(002558)：已落实重庆证监局相关整改要求

本钢板材(000761)：本钢集团被列入辽宁省国有企业混改单位

*ST德奥：公司1亿元债务逾期

海航科技(600751)：终止收购当当网

欢瑞世纪(000892)：终止2018年股权激励计划

乐视网(300104)：国泰君安(601211)拟处置贾跃亭质押的公司股份 可能导致其持股比例减少0.99%

金明精机(300281)：占总股本9.88%的限售股9月25日解禁

【增减持】

中央商场(600280)：拟回购不超过7000万元股份

恒银金融(603106)：高管拟减持不超过0.45%股份

光威复材(300699)：股东拟合计减持不超过1.12%股份

太极股份(002368) ：股东拟减持不超过1%股份

岱勒新材(300700)：股东拟清仓减持不超10.245%股份

英派斯(002899)：两股东拟合计减持不超过4%公司股份

【解禁股】

南洋科技(002389)、宝泰隆(601011)、永艺股份(603600)、海南高速(000886)、中际旭创(300308)、易尚展示(002751)、恒银金融(603106)、金冠股份(300510)、大冷股份(000530)、金卡智能(300349)、三花智控(002050)



