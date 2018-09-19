熊市里面有个简单的原则，就是上涨的过程，都是逐渐落袋的过程，没必要激动。而下跌的过程，才是潜伏的过程，没必要恐慌。之前一直和大家说保持平常心。现在的思路也一样。







本周反弹的消息面配合非常好。一方面是毛衣问题终于算是落地。和大家说过10%比预期差很多，而且延后了这么久，中间还有对中方的谈判邀请。基本上可以判断白宫内部也是焦头烂额。接下来这些信号代表着，中期选举之前，恐怕大概率不会有太要命的情况了。





另一方面，昨天发改委传递出的管理层对于基建方面的信号非常积极——力争年底前在开工一批，并且要保持交通基础设施建设稳定。这笔9月16日当时中办国办讲的——严重资不抵债地方融资平台该破产就破产——要温和太多。





而且有了基建这个大调子在，另一件事儿恐怕也会比较平稳过渡，就是9月底美联储加息的预期。反正既然要搞财政投资，美国加不加，我们加的概率都不搞了。搞不好还有放水——继续扩大内需对冲外贸上面的情况。





这三个叠加在一起，再附上米国中期选举这么明确的时间点。基本上等于给市场划定了一个金九银十的窗口。至于能把握成什么样子，要看后面资金的配合了。





今天最让人欣慰的是科技股午后崛起。这和阿里平头哥项目的实施有关系。马老板也是不断以实际行动站在国家利益的一边。中国半导体芯片想要作大，确实需要这些成熟的巨头企业来进行反哺。而这些投入都不会是毫无意义的。就像华为当初重金做自己的芯片，以及阿里云这几年的成长。科技是一个需要庞大前期投入但是有显著长尾效应的行业。





而科技股今天的启动对市场的正面意义更大。大家要记得之前一直说市场最缺的仍然是强势板块的赚钱效应。近期虽然反弹在延续，但是行情还是太过于偏重超跌品种的反弹。





今天40只涨停股中，就有29只股价低于10元，占比超过7成。科技股这个位置启动，以及基建的持续性如果能够走出来，那么金九银十是值得期待一下的。





与之相比，短线大家要注意一下两类股风险，今天开板新股表现惨淡，中铝股份无溢价全天水下，盘子相对较小的永新光学，巨震冲板后大幅回落至绿盘。低价股方面，多重概念叠加的通光线缆，午后冲板未果收长上影。综合来看，没有筹码沉淀的近端次新，以及阶段涨幅过大的老周期人气股（比如通光线缆等），随时面临补跌风险，短线回避比较好。





总的来说，上涨了还是高兴，连续12周黑周三的魔咒终于打破了。不过目前我们对市场的判断仍然是反弹而非翻转，小仓位博反弹尚可，重仓抄底还不到时候。明天看一看2750十周均线附近的表现，如果能够强势站上，那么可以进一步看2790的前期平台阻力位。大约如此吧



