市场第二根阳线，早盘看很多朋友已经坐不住了，哈哈，我觉得这是股市可爱的地方，下跌的时候大家要死要活，但是一旦出现一点好的迹象，就不计前嫌。看起来炒股比谈恋爱靠谱多了。





早盘资金在继续高举高打。并且大量观望资金开始跑步回场。





其实沉寂已久的资金再把握一个比较适当的窗口—— 一方面似乎是受制于中期选举的国内压力，毛衣问题目前暂时开始得到淡化，这是好事。另一方面，昨天基建会议传递的信号明显有继续维稳经济的预期。包括交通、水利等等方向都得到政策的重点关注。





因此市场展开一波小反弹。





但还是要提示大家一句：





首先，昨天重点表现的基建品种，今天出现明显分化，这个分化比预期来的要早。早盘五家上板表现还可以。但是整体而言确实分化的略早了些。





其次，今天市场重点关注水利股，这个思路和昨天的基建如出一辙。能否形成较长的持续性——不仅仅是针对个股的持续，而是整个板块的持续表现，这是激活市场人气最重要的关键因素。





其三，目前看不管是昨天也好，今天也好，市场看上去有了主线，但是真正的人气品种其实还是集中在超跌领域。超跌虽好，但是不能当饭吃。主题性的投资是延长市场炒作周期的核心。这一块目前看仍然是短板。





最后，早盘地产股形成联动上涨。这个解释一下吗，地产的走势很强，资金大量流入，但目前政策对房地产并不友好，特别马上十一了，历年都有十一前进行楼市调控的传统，这个时候炒地产，很难持续！





当前看持续性最好的反而是油气产业链，这是国家的大战略，故事讲的格调比较高。所以持续性较强，不够本质上油气的炒作仍然是出于对毛衣问题的担忧。





目前看市场距离两个小长假时间越来越近。反弹固然是好的，但我们可以仔细思考四个问题：中美贸易战缓解了吗？没有。中国经济除基建外有新的增长热点吗？没有。中国股市资金解决了吗？没有。中国股民信心回来了吗？似乎...没有。





所以目前为止还是仅仅判断是磨底周期的反弹，这个反弹打得很可能吃节前时间窗口的政策空窗期。所以操作上还是以小仓位参与为主。这个时候，其实体现出了此前让大家打底仓的策略优势。





大家可能会担心说后面行情有没有问题。说实话，后面行情的反弹高度和持续性，目前只能走一步看一步。反弹如果强势，那么先看2800的消化情况。不过总的来说，随着中期选举周期的开启，外围对于A股的影响会开始减弱。 这个对于市场来说，确实是一个值得期待的时间区间了。



