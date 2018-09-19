【题材】





1、国常会聚焦补短板扩投资、加大基建环保等领域建设





18日召开的国务院常务会议部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善。要求紧扣国家规划和重大战略，加大"三区三州"等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。引导金融机构支持补短板项目建设，地方政府要将专项债券已筹资金加快落实到补短板项目。有序推进政府与社会资本合作项目，积极吸引民间资本参与建设。





环保个股：兴源环境(300266)、博世科(300422)









2、国家发改革委：《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》很快将发布





从国家发展改革委18日召开的新闻发布会上了解到，《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》很快会发布，预计将大大促进我国农业建设和发展，包括农村一二三产业融合发展都将进一步提升。发改委表示，下一步，将按照党中央、国务院的决策部署，结合《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》的实施，进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度，促进补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板，扎实推进农业农村现代化。





相关概念股主要有新希望(000876)、吉峰科技等。









3、重大水利工程将加快建设、在建投资规模已超万亿元





国家发改委18日在专题新闻发布会上表示，截至目前，172项重大水利工程已开工建设130项，在建投资规模超过1万亿元。高标准农田加快建设。中央预算内水利投资将继续重点支持172项重大水利工程建设，以及符合中央预篝内投资支持方向、正在实施的有关水利专项规划和方案。推动加快建设引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置、碾盘山水利枢纽、向家坝灌区一期工程等重大水利工程，尽快补齐中小河流治理等薄弱环节的短板。





水利个股：安徽水利(600502)、龙泉股份(002671)、大禹节水(300021)









4、工信部提出加速电子雷管应用、替代需求望快速增长





9月17日，工信部安全生产司和公安部治安管理局在贵阳市联合召开民爆行业智能制造现场推广会，这次会议的主要任务是推进民爆行业智能制造，重点是推进数码电子雷管智能制造的推广应用。工信部和公安部提出，全力推广应用电子雷管，从今年起，各省、区、市电子雷管使用率每年递增不得低于20%，到2022年，基本实现电子雷管全面使用。





久联发展(002037)电子雷管许可产能2000万发，居行业前列；国泰集团(603977)年产50万发电子雷管进入产业化阶段。









5、全球首列氢燃料电池驱动火车投入运营、绿色无污染





据报道，法国阿尔斯通公司在德国西北部推出全球首列以氢燃料电池驱动的火车。首列搭载乘客火车于当地时间9月17日开往下萨克森州，列车时速可达140千米，每次充电后可以行驶1000千米，并且几乎没有噪音。阿尔斯通公司强调，这种电池不会污染环境，列车只会排放蒸汽和冷凝水。2021年起，下萨克森州将有14列该类型火车。





A股氢燃料电池概念股主要有雄韬股份(002733)富瑞特装(300228)等。









6、钒系产品价格飙升、供需格局将持续向好





据百川资讯监测，近期钒系产品价格持续飙升。9月18日，钒铁参考报价31.5万/吨，较昨日上涨6.78%，较上周上涨10.53%，部分主流厂家报价更高，已达到32万/吨。五氧化二钒参考报价29万元/吨，较昨日上涨4.5%，较上周上涨6.42%。在上游的带动下，下游钒合金也跟随上涨，钒氮合金主流报价已涨至47万/吨以上，部分厂家已涨至48万/吨。目前厂家惜货情绪浓厚，报价持续走高。





河钢股份(000709)设立的河钢承德钒钛(600357)新材料有限公司整合国内外钒钛资源，打造国际化的钒钛产业基地。西宁特钢(600117)公司拥有铁矿、煤矿、钒矿等资源合计10.7亿吨。









7、全球首款虹膜识别ASIC芯片成功流片、相关公司受关注





据媒体报道，9月17日，武汉虹识技术有限公司宣布，已经成功设计并流片虹膜生物识别乾芯ASIC芯片“QX8001”。这是全球第一款虹膜生物识别ASIC芯片，已经通过严格的功能和性能测试，有望解决价格贵、体积大、功耗高三大难题，可大大推动虹膜生物识别的普及。虹膜识别凭借其超高的精确性和使用的便捷性，已成功应用于消费电子领域，打开庞大市场空间，未来增速有望超过整个生物识别市场平均增速。





虹膜识别应用提速，红外摄像头的水晶光电(002273) 和红外LED的联创光电(600363) 等零部件厂商有望受益。

【要闻】

1、关税税则委：对美国原产的约600亿美元进口商品实施加征关税。

2、商务部：在WTO追加起诉美对华2000亿美元输美产品实施的征税措施。

3、国常会：要求减税降费落实到位，要求稳住投资。

4、证监会副主席方星海表示，目前的中国股市状况不同于2015年，我们非常放心。

5、发改委发布《深化混合所有制改革试点若干政策的意见》，积极探索中央企业集团公司层面开展混合所有制改革的可行路径。

6、发改委表示，《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》很快会发布。

7、上交所总经理蒋锋表示，将支持已上市的人工智能公司做强做大，支持已经上市人工智能公司通过并购、重组、参股等多种方式做强做大。

8、央行发文称，将常抓不懈，持续防范ICO和虚拟货币交易风险。

9、工信部与广东省签署共同推进粤港澳大湾区建设战略合作协议。

10、上海九部门联合重拳整治首付贷、违规提取公积金。

11、上周新增投资者24.08万，前值23.58万，环比增长2%。

12、能源局：8月份全社会用电量6521亿千瓦时，同比增长8.8%。

13、证监会：2公司首发过会 1公司被否。

14、美股全线收涨，纳指收涨0.76%；COMEX 12月黄金期货收跌0.2%；WTI 10月原油期货收涨1.36%。

【公告：复牌】

华西能源(002630) ：终止筹划重大资产重组，股票复牌

鹏欣资源(600490)：审慎决定把握此次交易尚能继续推进的机会，股票复牌

必康股份(002411)：实控人等拟转让公司5%股份 引入国资背景战投 股票复牌

【公告】

翔鹭钨业(002842)：上修2018年前三季度业绩预告

超图软件(300036)：三季报预增40%-60%

雪榕生物(300511)：前三季净利同比预增50%至79%

国睿科技(600562)：子公司中标1.04亿采购项目

鸿路钢构(002541)：签1.47亿元重大经营合同

华中数控(300161)：签11.39亿元合同 占2017年营收115%

华电重工(601226)：签14.49亿工程施工合同

大众交通(600611)：减持国泰君安(601211)票860万股 投资收益1.16亿元

必康股份(002411)：实控人等拟转让公司5%股份 引入国资背景战投

瀛通通讯(002861)：拟以现金方式收购联韵声学100%的股权

中国太保(601601)：1-8月份原保险业务收入787.40亿元

红蜻蜓(603116)：投资3.82亿参与设立众鑫证券

宝德股份(300023) ：异动核查 股票停牌

中粮生化(000930)：购买资产事项近日上会 9月19日开市起停牌

佐力药业(300181)：1.2亿增持珠峰冬虫夏草药业30%股权

清新环境(002573)：终止发行股份购买资产事项，控股股东拟为公司引入战略股东

长鹰信质(002664)：第一大股东长鹰天启质押股份触及平仓线

维科技术(600152)：提示股价波动风险

华录百纳(300291)：下属公司部分银行账户被冻结

乐视网(300104)：公司被列入失信被执行人

黄山旅游(600054)：下调黄山风景区门票价格

【增减持】

深天马A：实控人计划6个月内合计增持5000万元-1亿元股份

科力远(600478)：拟回购1亿元-3亿元股份

南极电商(002127)：拟1.5亿至3亿元回购股份

世纪华通(002602)：拟回购10亿元-20亿元股份

安诺其(300067)：拟回购不超过2亿元股份

雄帝科技(300546)：股东谢建龙拟减持不超1%股份

英派斯(002899)：两股东拟合计减持不超6%股份

光威复材(300699)：持股4.5%股东拟清仓减持





【解禁股】

恒锋工具(300488)、尚品宅配(300616)、蓝思科技(300433)、梅泰诺(300038)、迦南科技(300412)、深圳惠程(002168)、慈文传媒(002343)、华宇软件(300271)、科士达(002518)、东方网力(300367)、国恩股份(002768)、维尔利(300190)、华鹏飞(300350)、海亮股份(002203)、创源文化(300703)、天宇股份(300702)



