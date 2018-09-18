918国难日，市场终于走出久违的阳包阴。但是量能上还是差一些。







消息面上，毛衣问题最终落地算是让市场松了一口气，毕竟10%的比例加征其实意义不大——人民币累计贬值有8%，加上出口退税，实际上并不影响中国商品的比价优势。这也是为什么大家看到在毛衣问题的背景下，8月份的出口反而在继续提升。





不过行情是否一劳永逸？目前看还距离比较远。





一个是特没谱给后续毛衣方面的谈判仍然有了很大的后手。按照目前外媒报道的情况来看，10%应该是9月24开始加征，而到了明年会提高到25%，而一旦中国启动贸易反制方案，那么对方会进一步进行强硬的回击。大约如此。讲道理来说，特没谱给了一个不及预期的10%之后，又给了长达四个月的过渡期，其实本质上是一种退让姿态。这已经远好于市场此前的预判。





但是屠刀始终没有落下，这也是对峙的本质。以A股目前的姿态来说，想说彻底解除警报，不太容易。





今天最欣慰的是看商务部，一直坚持到收盘后才公开对毛衣进行回应。我们的有关部门终于开始有呵护资本市场的意识了。这挺好。





周二盘面最大的功臣是基建。和消息面还是有关系。一方面毛衣阶段性落地带来的观望资金回流，另一方面，则是因为发改委定于今天下午15:00召开新闻发布会介绍"加大基础设施领域补短板力度稳定有效投资"有关工作情况。





基建其实算是目前比较靠谱的品种之一，也是调的比较深了。加上前一段时间，很多地方政府赶在中央调控前疯狂发了一把地方债。这些地方债融到的钱，要么是借新还旧补窟窿。要么就是冲着一些基建项目去的。毕竟前两年很多地方上了不少大型基建工程，接下来拿到钱势必是要去把尾收一收。叠加工程板块本身也到了换代周期。自然有的可炒。





但是说这就是反转行情，我觉得也还是早了一点，毕竟大家可以看看，前期最热门的天然气品种，在今天的走势。按理说反转来临应该是普天同庆。但是今天的中阳线之下，前期热点都是回调姿态。说明本质还是缺钱的局部反弹。所以操作上还是谨慎为主。





很多朋友恐怕又会抱着一种错过了一个亿的心情满仓杀入。有时候觉得这些朋友挺逗的，涨的时候看涨，跌的时候看跌。我们只说一句吧，真正的底部不存在踏空。当然还是希望市场拿一点志气来证明我们过于小心了。





最后分享一条中午看到的新闻。2018夏季达沃斯论坛今日在天津开幕，证监会副主席方星海在论坛上表示，目前的中国股市状况不同于2015年，我们非常放心；我们没有看到股市中散户强制平仓的风险；沪伦通争取年底开通。





领导就是领导，说放心市场立马就让人放心。不过，用一个“关心”来代替“放心”不好吗？





最后，市场接下来要注意的重点，是能否修复前期白马龙头股的破位走势。以及量能的持续性。这些问题解决前，还是小仓位搏一搏为主。



