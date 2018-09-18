开局摆出普惠行情的味道，但结果却是老乡别走





毛衣的问题算是阶段性有了个准谱。然而其实还是没谱。目前仅仅是外媒报道，国内没有官方证实——特没谱正式宣布：对2000亿商品加征关@税。美东时间周二下午股市休盘后正式宣布，对2000亿产品加征10%关税，一周后的9月24日生效。这一税率实行到年底。2019年1月1日起税率将提高到25%。还称，如果采取报复行动伤害“米国农民和其他产业”，米国将对2670亿商品加征关税。征税原因是“不公平贸易行为”，如知识产权和技术转让。





按照这个消息来看，2000亿10%原来是缓冲几个月，下周就生效，元旦起还是提高到25%。若中国采取报复行动，2670亿将提上议程。





其实这10%目前看就相当于没加了，毕竟人民币贬值年初至今有8%，你再加上出口退税，其实对中国商品的竞争力不会有明显削弱。但是最大的问题是后面，昨天讲人家说不定就是挥着大棒子也不打你也不放下，结果就搞得市场一片人心惶惶。所以其实说到底还是老问题——信心和人气。





但是信心和人气应该从何而来呢？2018夏季达沃斯论坛今日在天津开幕，证监会副主席方星海在论坛上表示，目前的中国股市状况不同于2015年，我们非常放心；我们没有看到股市中散户强制平仓的风险；沪伦通争取年底开通。





别的不说，用一个“关心”来代替“放心”不好吗？建议方主席把负责写稿的科员直接下放到深山基层深造一下吧，不到群众中来，怎么能体会到群众所想呢？两学一做看来还不到位啊。





板块上其实也没什么可说的，近期领跑的油气今天领跌调整，早盘毛衣问题消停一下，科技股反抽一波，然后集体死给你看。眼下就靠着基建吊一口气。





今日海康威视、大华股份、中兴通讯等科技股遭到了打压。这些过去机构抱团的大白马开始回撤，证明又有一批资金在玩跑得快了。这种风险是要等待时间消化的。





所以，距离2638只有10个点了。老话讲不破不立，希望A股速速出清风险，迎接新生。



