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网上传播一则消息，官网尚未报道。特没谱正式宣布：对2000亿商品加征关@税。美东时间周二下午股市休盘后正式宣布，对2000亿产品加征10%关税，一周后的9月24日生效。这一税率实行到年底。2019年1月1日起税率将提高到25%。还称，如果采取报复行动伤害“米国农民和其他产业”，米国将对2670亿商品加征关税。征税原因是“不公平贸易行为”，如知识产权和技术转让。





2000亿10%原来是缓冲几个月，下周就生效，元旦起还是提高到25%。若中国采取报复行动，2670亿将提上议程。中国肯定会反制的，毛衣成了阴魂不散，长期困扰A股的一个大利空了。





【题材】





1、中国钾肥海运进口大合同签订钾肥价格中枢有望上行





据中国化肥网报道，9月17日，中方钾肥联合谈判小组经过近9个月的艰苦谈判，最终与BPC(白俄罗斯钾肥公司)就中国2018-2019年钾肥海运进口合同达成一致，合同价格为CFR 290美元，高于此前市场预期。虽然较2017年合同价格上涨60美元/吨，但仍大幅低于南美等地的涨幅，已经与此前印度大合同价格一致。





盐湖股份(000792)是国内钾肥龙头，氯化钾年产能500万。藏格控股(000408)公司有180万吨氯化钾产能。









2、阿里云栖大会本周开幕相关公司受关注





据媒体报道，9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、智联网(IoT)、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。





银信科技(300231)为2018杭州云栖大会合作伙伴，是阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商。数据港(603881)为阿里巴巴、腾讯、百度等提供云数据中心服务，云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。









3、浙江大学发布“双脑计划” 推进脑科学与人工智能融合创新





浙江大学最新发布脑科学与人工智能会聚研究计划(简称“双脑计划”)，并将在近期启动实施。“双脑计划”将瞄准国际科学前沿和重大挑战问题，推进脑科学和人工智能的交互探索和融合创新，推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。





相关概念股可关注浙大网新(600797)、中科曙光(603019)等。









4、新型“可呼吸”钠-二氧化碳电池研制成功 绿色环保制备容易





据报道，南开大学化学学院陈军院士课题组利用廉价碳酸钠和碳纳米管制备出无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池。碳酸钠在工业上制备容易，碳在自然界中广泛存在，陈军课题组研究成果避免了负极金属钠的预填装，能有效降低电池的安全隐患，为安全电池设计提供了一种新思路。此外，火星大气中含有95%的二氧化碳，这一无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池有望为火星探测提供一种潜在电化学能源系统。





相关概念股有兰太实业(600328)、*ST南风等。









5、德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车相关公司受关注





据媒体报道，9月16日，德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车，该列车由法国铁路车辆企业阿尔斯通在德国萨尔茨吉特的工厂制造。燃料电池列车最高时速140公里，行驶距离1000公里，与柴油列车相同。在德国，约4成铁路仍未实现电气化，如果改为燃料电池列车，二氧化碳排放能减少45％。





雄韬股份(002733)在氢能产业链上已完成关键环节的卡位布局，拟投资39亿建氢能产业园。大洋电机(002249)在电机、电控及氢燃料电池(电堆+储氢)的产业链均有布局。









【提醒】





1、2018夏季达沃斯论坛开幕









【要闻】

1、外交部回应“中国可能将考虑退出中美经贸磋商”：如果美方对华出台任何新的加征关税措施，中方将不得不采取必要的反制。

2、央行昨日进行2650亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，操作利率持平于3.3%。

3、沪指昨日成交不足900亿，创4年多以来成交新低(排除熔断日)，深成指今日收盘跌破8000点，创4年多新低。

4、国务院副总理刘鹤在2018世界人工智能大会开场演讲中表示，中国政府将高度重视基础研究，大力增加对基础性研究的投入

5、银保监会启动首批“多县一行”制村镇银行试点，将重点加大对“三农”、小微、扶贫和基本民生保障等重点领域的金融服务

6、商务部服贸司副司长李元17日表示，目前，商务部正在研究制定服务贸易转型升级的指导意见。

7、上海出台加快推进人工智能高质量发展“22条”。

8、安徽启动非洲猪瘟疫情级应急响应。

9、国内油价年内第十一涨，加满一箱多花5.5元。

10、美股收跌，纳指收跌1.43%；COMEX 12月黄金期货收涨0.4%；WTI 10月原油期货收跌0.12%。趣头条跌41.08%，蔚来汽车跌14.14%，拼多多跌7.52%。





【复牌】

四川金顶(600678)：终止重大资产重组 明日复牌

中再资环(600217)：拟7.1亿收购中再环服 100.00%股权 股票复牌

设研院(300732)：拟5.6亿收购中赟国际 87.20%的股权 股票复牌





公告】

国瓷材料(300285)：三季报预增124%-131%

南威软件(603636)：前三季度净利预增245%左右

四创电子(600990)：中标246.92万元民用航空雷达项目

文科园林(002775)：预中标8.03亿元项目

机器人(300024).：签1.7亿特种机器人(300024)订购合同

航锦科技(000818)：子公司高性能图形处理芯片已列入某军用计算机元器件清单

如意集团(002193)：如意科技集团要约收购3000万股

佳讯飞鸿(300213)：实控人转让6.22%股权 引入国资背景战投中海丰润

广誉远(600771)：控股股东筹划重大事项 实控人或发生变更

东港股份(002117)：与蚂蚁金服全资子公司签订合作伙伴框架协议

中国建筑(601668)：1-8月建筑业务新签合同额14,735亿元，同比增长3.9%

华夏银行(600015)：拟定增募资不超过292.35亿元补充核心一级资本

中信证券(600030)：30亿公司债获证监会核准

万科A(000002)：钜盛华解除质押65,467,627股

兰花科创(600123)：实施错峰生产 预计影响2018年销售收入约4.5亿元

ST辉丰(002496)：收到环保部门《处罚书》 预计将对公司本年度业绩产生重大影响

藏格控股(000408)：终止重大资产重组事项

巨人网络(002558)：公司撤回本次重大资产重组申请文件

芭田股份(002170)：松岗分公司、子公司贵港芭田受到台风“山竹”影响而遭受损失





增减持】

红日药业(300026)：拟回购公司股份6000万元至2亿元人民币

威华股份(002240)：拟回购5000万元-1亿元股份

迪瑞医疗(300396)：拟回购1000万元-5000万元股份

舒泰神(300204)：拟回购5000万元-2亿元公司股份

盛和资源(600392)：股东计划增持2000万元-1亿元

深圳惠程(002168)：控股股东拟增持1亿至10亿元

豪能股份(603809)：部分董事计划合计增持 200 万元- 1000 万元

上海天洋(603330)：股东计划减持不超过1%股份

超频三(300647)：两股东拟减持不超过3.37%股份

银宝山新(002786)：股东拟清仓减持不超过2.89%股份

君禾股份(603617)：股东拟减持不超过1.93%股份

好利来(002729)：股东拟合计减持不超过6%股份

鹭燕医药(002788)：股东拟清仓减持不超过7.32%股份

英飞特(300582)：股东计划6个月内减持不超过1.92%公司股份

创力集团(603012)：股东及董监高拟合计减持不超9.38%股份

普丽盛(300442)：股东拟清仓减持不超23.28%股份

创源文化(300703)：宁波天堂硅谷合众拟减持不超2.54%股份

美力科技(300611)：股东减持计划，最高减持不超过5%

昭衍新药(603127)：董事一致行动人拟合计减持不超174万股

北讯集团(002359)：控股股东2.11亿股质押股票违约 将被动减持





【解禁股】