早上看大家吐槽，说唯一能救今天大盘的，就是因为山竹台风的原因，深圳市场休市。把流动性硬逼到上海市场来。当然最终结局没达成，沪指也是毫无意外地再次创出单日成交新低。







今天沪指成交不足870亿，量能是进入8月以来，第四次低于1000亿。





地量地价了吗？算是吧，但是恐怕还不够。在14年牛市来临之前，整个7月份都是地量地价，所以这种局面还会继续，大家应该开始能够体会我们之前讲过的一句话——行情真正见底的过程，从来绝少暴力杀跌之后的快速见底，而更多的是绝望中不断摩擦底线。这个869亿的成交，配得上绝望这个说法。





侧面也说明了玩家在加速逃离A股。





有炒美股的，有炒期货的，当然恐怕更多的是装死不动了。





周末参加了一个北京私募的交流会。当然听了很多大佬们分享的市场观点。普遍还是偏谨慎。不过有一点我觉得值得和大家讲一下——这也是本轮和当初几次熊市末期不同的地方。就是能够听得出来——机构目前普遍仓位较低。这里面还有暂时休息出国散心的。说明什么呢？说明市场中的主力们至少没有伤及筋骨。一旦市场真正出现反弹信号，机构投资者能够快速加仓主动进攻，而不会沉默的等待解套。这是一个好事。





当然，虽然说要有希望，但是也还是希望大家警钟长鸣。最大的靴子，现在看开始加速落地了。





【环球时报：川大爷或在今天宣布对2000亿米元中国商品征税】环球时报发文称，据米国《华尔街日报》15日引述“知情人士”的话称，米国总统特没谱下达指示，要推进对中国商品加征关税的计划，可能在17日宣布向价值2000亿米元的中国商品加征关税，预计税率约为10%。





其实周末有各种各样版本的消息传出。到目前看环球时报的消息相对可靠一些。但目前也仅仅是吹风，没有真正的政策落地。恐怕明天A股又要抖三抖。特没谱也算是摸清楚了A股的尿性，之前说25%，现在仅仅说10%，你以为是人家退让了？市场会不会很快就有新的感觉——10%会不会仅仅是针对25%的两步走。





所以目前市场真正应该做到的是冷静。





目前看硕果仅存的亮点基本上也是和毛衣有关系。比如油气板块。油气已经成为另一个明显的短板，基本上现在是国家战略，至少要避免我们的基础能源落入芯片一样的境遇，否则波及的就是整个第二产业。





总的来说，目前这个位置纠结意义不大，创业板已经跳空破低，沪指目前处于明显的失真状态，到了这一步，2638的遮羞布反而意义不大，速速捅破，然后才能速速启动灾后重建



