周末消息面死气沉沉，持续发IPO算是唯一能感受到市场活力的所在了。





而比周末更死气沉沉的是早盘的盘面，440只红盘3000只绿盘，盘面暗淡。





上周一批前期牛股开始走出补跌，证明机构的底线也开始不断被击碎，过去这些大家伙们还披着价值投资的外衣抱抱团。现在眼瞅着大难临头开始各自逃命，唯有看谁跑得快。





千年老妖特力A拉出2板，柘中股份、煌上煌、海欣食品等老妖股跟涨，资金已经被逼的去找远古时代的老妖股抱团取暖了，这就是一直引导的价值投资咯。





整个市场目前最大的问题就是信心，信心重建要么需要时间，要么需要听到声音。然而这两个目前看都不太理想。给大家的建议，唯有多等等，多一点耐心。





消息面很多朋友关注的毛衣问题也没有进展，周末看了很多传言，有说已经授意助手加了的，显然是假的，有说中国考虑拒绝谈判的，但也有说鹤总理已经预期27~28日访问的。目前都是传闻，没有实锤。所以这个问题上，也只能走一步看一步。





而且一定是多看少动，早盘看了看，自然涨幅过3%的，只有区区61只。这里面如果抛去我们刚才讲的老妖股，会更少。什么样的行情会体现出这样的局面？





最后的最后，不要与趋势为敌，也不要赌气操作，面对一团狗血最好的方法是敬而远之。多看看少操作。对于近期还想着抄底的朋友们，我由衷佩服，愿你们也被市场温柔以待。然而概率可能并不大。我们的策略还是谨慎观望，底部不存在踏空。大家多一些耐心。



