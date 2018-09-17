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【题材】





1、2018世界人工智能大会即将召开相关公司望受关注





9月17日至19日，由国家发改委、科技部、上海市政府等六部门共同主办的2018世界人工智能大会将在上海举办。作为全球性的人工智能高端会议，本次大会以“人工智能赋能新时代”为主题，由主论坛、若干主题论坛、创新竞赛及一系列体验和展示组成。全球20余位行业龙头企业CEO，百家代表性科技企业参会，将从技术、经济、社会三个层面对重点议题进行深入研讨。





科大讯飞(002230)是国内人工智能领域龙头公司将参加本次世界人工智能大会。万达信息(300168)将全过程、全方位的深度参与本次大会，展现公司在人工智能领域的最新研究成果及应用实践。









2、阿里微软联手打造“混合现实”版淘宝 颠覆用户交互认知





由淘宝与微软HoloLens联合推出MR(混合现实)产品“淘宝买啊” 9月13日正式在2018淘宝造物节上亮相。对于淘宝来说，用技术改变消费者体验是淘宝创业15年来矢志不渝的使命。在9月淘宝造物节上，消费者可以戴上微软HoloLens，唤起“淘宝买啊”，亲身感受来自混合现实技术的消费乐趣，把科幻片的场景搬到现实世界中来。而此次“淘宝买啊”的展出，也创下了多人同时体验MR产品的记录。





A股上市公司中，福晶科技(002222)与微软合作为HoloLens开发光学组件。苏大维格(300331)“纳米波导光场镜片”样品研制成功，Hololens主要利用纳米波导来做图像融合。









3、百度Apollo将开源车路协同方案 加速自动驾驶落地





百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇在“百度Apollo媒体沟通会”上，宣布2018年底将正式开源Apollo车路协同方案，向业界开放百度Apollo在车路协同领域的技术和服务。同时，阿里AliOS宣布将与英特尔、中国信科集团旗下大唐电信集团展开智能交通-车路协同领域的战略合作。





上市公司中，路畅科技(002813)为Apollo计划首批合作伙伴。德赛西威(002920)已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发。









4、镁价接近数年新高、汽车轻量化带动长期需求





据百川资讯数据，镁锭、镁合金锭价格在过去4个交易日以每天每吨100元的速度连续上涨，目前镁合金锭价格达到每吨19850元，接近4年多以来新高。由于”买涨不买跌”的市场情结，下游采购热情有所激发。供给方面，受到环保影响，山西地区工厂开工率不足。在这波集中出货后，厂家的现货基本所剩无几，部分待交订单甚至排到一周之后。8月份全国5个主产区的镁锭总产量为58905吨，环比下滑6%，同比下滑15%。





云海金属(002182)拥有矿山开采-原镁冶炼-镁合金-深加工产品的完整产业链；盐湖股份(000792)立足察尔汗盐湖，建成了年产10万吨金属镁一体化项目









5、国际巨头将减产 钛白粉涨价函恐大批来袭





9月12日，钛白粉巨头Venator宣布计划将关闭芬兰波里钛白粉工厂，将技术转移其他地方，Pori工厂将继续运营，产能约为25kt(占总生产量的20%)，产量将会减少，直到2021年关停。全球钛白粉被科幕(原杜邦)、Venator(原亨斯迈)、科斯特、龙蟒佰利(002601)联、康诺斯、特诺等垄断，受Venator减产影响，上周，龙蟒佰利(002601)联宣布从10月1日起，龙蟒佰利(002601)各型号钛白粉涨价。时隔仅3天，中信钛业发布提价函，自10月1日起，各牌号钛白粉售价上调300元/吨。





相关公司如安纳达(002136)、天原集团(002386)等有望获提振。









6、强台风或影响主产区甘蔗产量白糖价格或有进一步上涨预期





据媒体报道，今年最强台风“山竹”16日晚在广东江门登陆后将横穿广西，给当地带来持续的大风和大面积的降水。据悉，当前广西与湛江的甘蔗株高已经超过2米，台风带来的大量降雨和大风或使得台风经过的蔗区甘蔗出现头重脚轻的情况，甘蔗容易出现倒伏，甚至折茎，这会影响后期甘蔗产量及出糖率。





可关注，南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737)等白糖相关公司。









【要闻】





1、证监会本周核发2家企业IPO批文，筹资不超25亿元。





2、证监会副主席方星海表示，期货公司要进一步增强资本实力 抓紧推进股指期货对外开放。





3、央行行长易纲在《50人的二十年》一书中撰文表示，继续推动全方位的金融业对外开放，稳妥有序推动资本项目开放，继续放宽对外资金融机构股比限制。





4、国务院办公厅印发《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》





5、财政部印发PPP工作的实施意，征求意见稿明确中长期财政支出事项不属于地方政府隐形债务。





6、社保基金理事会理事长楼继伟表示，希望能加快央企划转充实社保基金进度，进一步稳定预期。





7、针对收视率问题的舆情和反映，国家广电总局表示，已会同有关方面抓紧开展调查，一经查实违法违规问题，必将严肃处理。





8、商务部外资司表示，正在修订办法，鼓励外国投资者投资境内上市公司。





9、8月央行口径外汇占款余额减少23.95亿元至21.5万亿元人民币，结束七连增。





10、住建部周五公布第二批违法违规房地产开发企业和中介机构名单。





11、周五，美股三大指数涨跌不一，纳斯达克指数微跌0.05%，蔚来汽车跌14.7%；WTI 10月原油期货收涨0.58%；COMEX 12月黄金期货收跌0.6%。









【复牌】





太钢不锈(000825)：股票复牌 将继续推进重大资产重组





东方海洋(002086)：股票复牌 复牌后继续推进资产重组事项









【公告】





保变电气(600550)：中标8.6亿元特高压设备项目





药明康德(603259)：参股公司在港交所主板挂牌上市





华西股份(000936)：出售419万股华泰证券(601688) 获益4504万





三环集团(300408)：三季报预增25%—40%





长信科技(300088)：前三季净利预增29.88%至38.63%





众兴菌业(002772)：金针菇售价保持高位，向上修正前三季业绩预告





汇鸿集团(600981)：减持华泰证券(601688)、江苏银行(600919)股份 收益约1.65亿





中国铝业(601600)：发行股份购买资产方案获得国资委批复





上海临港(600848)：作价逾180亿元购买漕总公司下属漕河泾园区的园区开发业务资产





天山铝业拟借壳紫光学大(000526)登陆资本市场，作价236亿元





蓝色光标(300058)：公司董事长赵文权向公司无偿捐赠1亿元





三六五网(300295)：三位股东解除一致行动关系 公司将无控股股东、实控人





隆基股份(601012)：拟投资约30.5亿元建设年产5GW高效单晶电池项目





中国平安(601318)：1-8月份寿险业务保费收入3475亿元





闻泰科技(600745)：间接收购合肥广芯逾49亿元财产份额 获安世半导体股权





乾照光电(300102)：拟收购博蓝特半导体控股权





青龙管业(002457)：拟购买水利设计院不低于51%股权





广东甘化(000576)：拟6.6亿收购军用电源生产商升华电源





ST亚邦：子公司复产申请已经通过政府审核





山东黄金(600547)：公司H股预计9月28日在香港联交所挂牌上市





高乐股份(002348)：联合中标1.12亿元“互联网+智慧教育”项目





海印股份(000861)：控股股东及其一致人协议转让公司5.64%股份





盛和资源(600392)：拟多管齐下维护股价稳定





巨人网络(002558)：拟变更调整重大资产重组方案 下周一起停牌





同力水泥(000885)：证券简称拟变更为“城发环境”





鸿路钢构(002541)：拟逾15亿元投资绿色装配式建筑产业园项目





联化科技(002250)：子公司遭环保部门处罚





*ST德奥：公司及相关当事人受深交所公开谴责处分





九有股份(600462)：子公司3990万元银行贷款逾期





罗平锌电(002114)：收到云南证监局《行政处罚决定书》









【增减持】





康恩贝(600572)：拟以不超过3.2亿元回购股份





亚光科技(300123)：拟1亿元-2.4亿元回购股份





新亚制程(002388)：拟以5000万元-1亿元回购股份





天沃科技(002564)：拟以不超过3.5亿元回购股份





江苏阳光(600220)：控股股东拟增持0.5%-2%股份





五洲新春(603667)：股东计划清仓减持不超过 1.98%股份





日出东方(603366)：股东拟减持不超过1.93%股份





金能科技(603113)：五股东拟合计减持不超4.92%股份





江山欧派(603208)：股东拟清仓减持不超过10.26%股份









【解禁股】





华中数控(300161)、三维通信(002115)、楚天科技(300358)、华讯方舟(000687)、英派斯(002899)、当升科技(300073)、中泰股份(300435)、华通热力(002893)、梅轮电梯(603321)、奇精机械(603677)、森霸传感(300701)、天翔环境(300362)、领益智造(002600)



