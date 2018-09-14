孔子说：三人行,必有股民；

曹植说：本是一个庄,杀跌何太急；

苏轼说：不识庄家真面目,只缘身在股市中；

陆游说：买入股票解套日,家祭勿忘告乃翁；

文天祥说：人生自古谁无股,留取资金等底部；

徐志摩对股市说：轻轻的我走了,正如我轻轻的来,我挥一挥衣袖,本金一点也回不来。





好了，毛衣的消息成了A股一场迟到的春梦。醒来除了怅然若失，还发现原来市场已经湿了一裤裆，进入真正意义上字面的垃圾时间——午后25亿资金翘板中弘股份、乐视网、德新交运，先是中弘股份大长腿，随后乐视网，继而德新交运凭借活性后来居上地天板，那么本就枯竭的流动性，则给了重重一击，指数加速回落也就不难理解。





这其实就非常有喜感了。





特停也不管用、警示函也不管用，再加上被鼓吹的价值投资的所谓白马股一个一个跌成狗屎。三家垃圾股几乎是在公然调戏建馆，更逗的是成交，你眼瞅着市场就是缺钱，结果乐视网一分钟成交了三个亿，摆明了一副老子不差钱的憨态。





怎么办呢？这真的是自己家挨批欧出来的熊孩子，含着泪也要养。正好今天周五，看看三个垃圾妖股接下来是什么样的结局。希望有关部门除了挨批欧够硬够持久，其他的问题上也可以持之以恒的硬气一点。





想起昨天行情，很多朋友留言问能不能买？





一根阳线能不能改变信仰？不知道，我偏向于多看看。所以一直让大家多看少动，耐心一点。做投资，鸡贼一点永远是对的。尤其面对一片绿油油的大A股，你的一腔热血泼进去比牛粪凉的都快。





前几天的消费白马，今天是科技股，美亚柏科、浪潮信息、北方华创这种趋势类品种直接干闪崩？你问原因？谈判预示毛衣问题缓和，这就是原因。所以奇怪吗？





您说要打，人家担心说打了会不会米国制裁的就是我们科技，科技股崩了。

您说要谈，人家担心说我天啊谈成了国家会不会就不发展我们科技，科技股崩了。





做人不能这样吧？但是A股现在就是这样的。你和她讲道理，才发现对方原来像骂街的泼妇一样完全不讲道理。



