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一根阳线能不能改变信仰？不知道，我偏向于多看看。做投资，鸡贼一点永远是对的。面对一片绿油油的大A股，咱拿出一腔热血泼进去比牛粪凉的都快。所以这几天一直提示大家，虽然有反弹需求，但是还是谨慎开新仓，手中标的做T降低成本。





早盘看A股直接笑出声。我们的行情已经到了一种泼妇骂街一般不讲理的状态了。拿创业板科技股来看。今天领跌，核心原因大家都能猜到，毛衣上再度传递的谈判信号，预示着问题在缓和——于是资金就信心崩溃了。





好家伙，那合着怎么都是错了：





您说要打，人家担心说打了会不会米国制裁的就是我们科技，科技股崩了。

您说要谈，人家担心说我天啊谈成了国家会不会就不发展我们科技，科技股崩了。





做人不能这样吧，最后好赖话都让您一个人说了？





所以很多朋友看到昨天反弹，在公众号问能不能买。我觉得大家有热情当然是好的。但是还是谨慎一点。近期听到大家说的最多的两个词，一个是抄底，一个是长期投资。语境大概是这样的：老师，这个位置能不能抄底XXXX，短期起不来我做长期投资行不行？





我觉得是这样，市场跌了很多，很多朋友心心念的就是抄底。把抄底当成自己的事业来做。这当然是好的，但是抄底这事儿学问太大。我只想和大家说一句—— 不是所有的下跌都有底。不是所有见底的都会起来。 有两种股票，一种叫无底洞，一种叫哪里倒下就那里趴着不动。抄这两种底的同志们都葬身在看着像底的坑中。无法翻身





似乎投资本身是一个很难的事情，但是碰见了抄底就变得容易了。因为，都到底了嘛——当初在任何一个价位买入中国石油的人都是这么想的。





另外就是长期投资，很多朋友一说就是价值投资，长期投资。可能是毒鸡汤喝得多了，觉得长期持股，就是高级词汇。





但是接触市场越久，越能够看到不胜枚举的从坚定做长期投资然到长期套牢的例子，我决定说点真话。相对于散户投资者尤其是单打独斗的朋友而言，我认为是不适合也不建议做长线的操做的，也不建议所谓的价值投资一直持股不动，因为 散户在投研方面具有天生的劣势，不像机构投资者，不但自己本身具有超强的投研团队 ，还有许多卖方分析师给他们提供详细的研究结果，他们还是能大概率研究出企业的大概价值的，以及行业的演变，这是比较适合大资金的操作方法。





听过电话会议的学员朋友能知道，每一次会议我们传递的信息量。事实上这还仅仅是简化之后的。所以说到底， 长期投资当然是好的，价值投资当然是市场中最能够笑得长久的，但是做长期投资或者说价值投资的前提，是您要有能力发现值得长期持有的拥有价值的标的 。而我们看过的太多讨论长期短期的问题上，恰恰几乎所有人都忽略了这一点。





而加入没有发现价值的能力，那么长期投资往往带来的更多的是一错到底的尴尬境遇。所以在市场中时间越长，越慎重的对待长期、价值、抄底。这是一种敬畏。





对于散户朋友，我们始终只建议做趋势交易，大家资金量少，交易冲击成本低，转空就卖防守会更好，转多就进场不会错过行情。



