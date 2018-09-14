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【题材】





1、互联网诊疗管理试行办法发布、医院IT市场有望打开





为贯彻落实国务院促进互联网+医疗健康发展，国家卫健委等部门日前联合发布了《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》等3个文件。从试行版本的核心内容看，互联网医院的建立实行准入制，必须基于医疗实体进行开展，且首诊不得在线诊疗。对于慢性病和常见病，在已有诊断病例的条件下，准许在线处方的开立并可授权第三方实现配送。





公司方面：创业软件(300451)、东华软件(002065)和卫宁健康(300253)等，为医疗信息化行业龙头。









2、供给受限及出口强劲支撑、尿素价格持续上涨





据生意社监测，8月以来尿素价格持续上涨，国内优等品尿素报2011元/吨，涨幅8%左右，已逼近年内最高点。具体报价方面，8月13日，山东地区中小颗粒主流报价1990-2030元/吨左右，部分厂家上调10-30元；江苏地区主流报价2020-2080元/吨，部分企业报价上调40元；广东地区小颗粒报价最高，市场批发主流报价已达2150元/吨。目前国内多数企业预收订单充裕，出货压力不大，企业多持挺价心态。





可关注华鲁恒升(600426)、四川美丰(000731)等尿素相关上市公司。









3、南亚电路板锦兴厂区停电 世界先进晶圆三厂受波及





据报道，13日凌晨，台北、新北及桃园地区多处发生跳电。晶圆代工大厂世界先进表示，受到桃园南亚电路板锦兴厂区凌晨停电影响，世界先进晶圆三厂也遭波及。





短期利好大陆PCB相关厂商，如沪电股份(002463)国内PCB行业龙头。另外晶圆代工大厂世界先进停产影响其芯片代工，相关公司可关注上海新阳(300236)。









4、锂硫电池研发获突破进展、商业化进程望加速





据媒体报道，中国科学技术大学钱逸泰院士团队和王功名教授课题组发现钴基化合物中阴离子的价电子的p能带中心相对费米能级的位置，是影响锂硫电池界面电子转移反应动力学性质的主要因素。该研究成果日前发表在国际顶级能源材料期刊《焦耳》杂志上。





西藏城投(600773)子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等前沿科技领域进行应用经营；中核钛白(002145)收购合志新能源35%股权，进军锂硫电池领域。









5、电信启动Hello 5G行动计划、大力推进产业链合作





2018年天翼智能生态博览会13日开幕，中国电信正式启动Hello 5G行动计划，涉及标准和技术创新、5G网络建设、5G业务和使能平台、5G应用场景，以及5G终端发展等方面。中国电信董事长表示，将在年内成立5G应用创新联盟，与联盟成员共同打造”更高、更快、更强”的系列增强型移动宽带应用、超高清视频等通用创新应用，以及智慧城市等垂直行业应用。





看好生产电信级光模块的新易盛(300502)、生产5G天线和射频器件的通宇通讯(002792)等公司。此外，由于4G基站大部分采用FR4板材，而5G基站主要使用高速/频PCB,深南电路(002916)、景旺电子(603228)等PCB企业也受到多家机构关注。









6、蚂蚁金服推出全国首个区块链电子处方





9月13日，上海复旦大学附属华山医院和蚂蚁金服一起，推出全国首个区块链电子处方。据悉，该技术能解决医院里处方精准无误且不可篡改、复诊患者拿着处方在不遵医嘱在外面重复开药风险等多个问题。此外，如果出现问题，处方的物流信息全都能追溯。





相关概念股主要有卫宁健康(300253)、东华软件(002065)、创业软件(300451)等。









7、阿里联合农村农业部打造农产品(000061)领域“双十一”





9月13日，阿里巴巴宣布，将在首个“中国农民丰收节”期间，联手农业农村部在线上打造首届丰收购物节。阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理王建勋介绍，阿里巴巴将把首届丰收购物节打造成农产品(000061)领域的“双十一”。活动期间，丰收购物节还将送出10亿元优惠券，并联合正大集团、六国化工(600470)在内的各大农资品牌厂商，去除中间环节，直接向农户推出“购农资让利千万惠农政策”。





可关注六国化工(600470)以及有农资淘宝店的芭田股份(002170)、已与京东阿里建立了合作关系的宏辉果蔬(603336)。









【提醒】





1、统计局公布8月规模以上工业增加值、房地产开发和销售情况月度报告等经济数据









【要闻】





1、国务院印发《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右。





2、中国商务部新闻发言人高峰13日确认收到米国对中国再次发出的谈判邀请。





3、银保监会召开偿付能力监管委员会第43次工作会议，要求稳步推进保险业偿付能力监管和风险防控工作。





4、近日，网络相传各种有关今年秋冬季将停工限产的信息，河北环保厅回应称“此为不实信息”。





5、商务部消息，1-8月实际使用外资折合865亿美元，同比增6.1%。





6、记者从权威人士处获悉，首只养老目标基金——华夏养老2040宣告成立，首募规模2.11亿元。





7、央行副行长朱鹤新表示，继续支持浙江民企在全国银行间市场发行债务融资工具





8、媒体刊文称，药品带量采购操作方法明确，将在北京等11个城市试点。





9、北京出台公积金贷款、提取新政，贷款额度与缴存年限挂钩，缴存超11年，才可贷120万；“二套房”既认房又认贷。





10、近日唐山政府下发通知，13日18时至15日12时期间唐银钢铁等14家钢厂保留一台烧结机正常生产，其余烧结机停产。





11、国家电影局近期将推出“新政”，此次新政主要包括以四个方面：暂停线上票补，包括发行方、制片方、出品方和院线方提供的票补(宣传方暂未提及)，销售价格不能高于结算价，也不能低于最低票价。





12、美股收涨，纳指数收涨0.75%；COMEX 12月黄金期货收跌0.2%；WTI 10月原油期货收跌2.53%。









【公告：复牌】





德新交运(603032)：完成核查，股票复牌





园城黄金(600766)：公司终止重组 股票复牌





大烨智能(300670)：股票复牌 公司拟3.15亿收购苏州国宇70%股权









【利好公告】





太极实业(600667)：子公司签1.79亿承包合同





万马股份(002276)：中标2.96亿元国网采购项目





莱茵生物(002166)：签分销合同 预计到2023年目标收入4亿美元





禾丰牧业(603609)：前三季预增45%-53%





江苏吴中(600200)：出售1000万股江苏银行(600919)股票 净收益超4100万元





路畅科技(002813)：拟6300万元转让路畅电装70%股权





宝新能源(000690)：与中广核风电签订海上风电项目联合开发合作意向书





博云新材(002297)：实控人中筹划增资扩股事宜 或导致实控人变更





赞宇科技(002637)：实际控制人发生变更





启迪设计(300500)：推5000万元员工持股计划





卓翼科技(002369)：拟收购腾鑫精密并募集配套资金，小米科技(武汉)参与认购





元隆雅图(002878)：成为北京冬奥会特许零售商、特许生产商





海天味业(603288)：拟出资2000万元设两家全资子公司





万科Ａ：和谐健康转让给安邦人寿的股份完成过户登记





广宇发展(000537)：1-8月累计销售额128.55亿元





山西焦化(600740)：实施非采暖季限产措施，预计影响销售收入10亿元左右





海南海药(000566)：终止重组 与中国国信信息总公司签署合作框架协议





创源文化(300703)：占总股本29%的限售股19日上市流通









【增减持】





荣科科技(300290)：实控人发兜底增持倡议书





新南洋(600661)：获中金集团及一致行动人再次举牌，持股达20%





海康威视(002415)三位高管昨日增持护盘，耗资近千万元





北陆药业(300016)：股东拟减持不超过0.98%股份





迪威迅(300167)：控股股东38.83%质押股票违约 拟被动减持不超过1%股份





畅联股份(603648)：股东拟减持不超过6%股份





科锐国际(300662)：股东拟减持不超过11%股份





汉得信息(300170)：实控人累计减持3.21%股份 提前终止减持计划









【解禁股】



