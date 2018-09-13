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周四行情真是大起大落。核心其实还是围绕着毛衣问题的消息面因素在波动。







昨夜今晨，华尔街日报发文表示——米国正在与中国接洽，米财长向中官员发出邀请，提议举行新一轮谈判。据消息人士称，谈判可能在华盛顿或北京举行，时间是“未来几周”。





这个消息成为了市场普遍认可的利好，尤其是本身应该在9月6日就落地的2000亿，一直僵持到现在也仍然悬而未决。大家会不自觉猜测——川大爷方面是否在不断接收到国内的压力，以至于刚放了狠话，就寻求再谈判。





川大爷是不是压力巨大呢？恐怕应该是的，就在2000亿的听证会刚刚落地的同日，米国石油巨头埃克森美孚宣布在广东投资百亿美元落地独资石化项目——要知道，传统石化企业几乎过去是坚定的川大爷的盟友和支持者的。而就在前后几天内，白房子迎来了150多家行业协会的联名抵制，包括惠普、思科、戴尔等IT巨头也纷纷联名上书，这个之前咱们也讲过。而上个周末，苹果公开表态，如果毛衣问题继续恶化，那么价格讲无法避免上升。





白房子以外川大爷遭遇各种抵制。白房子内部，上上个周末纽约时报一篇匿名白宫高级官员文章点名痛骂川大爷政策——“我们相信我们的首要义务是要对国家负责，但总统持续表现出来的行为正在荼毒着我们的合众国。”他（她）表示川字政府内的很多高级官员正在从内部尝试阻止他的部分政策顺利推行以及他最差劣的意愿得逞。文章作者更称：“我知道，我就是其中一分子。”





内部不消停在国际上，川大爷也到处树敌，跟欧盟、跟加拿大，甚至跟日本，这些昔日的盟友，都结上了仇！





所以这么一个时间点，这么一个促谈的声音发出来，看上去别有一番味道。配合着2000亿迟迟“无法”落地的猜测，滋味更佳。





所以这一预期直接引导了行情的大幅高开。





但是高开后，今天整体市场的探底回升，我们觉得就非常有意思了。





应该说，周四的探底回升，最大程度的展现了目前A股所谓“问题”的全景——最核心的是情绪和预期，但实质上也只有情绪和预期的问题。





情绪因素，导致市场第一波高开之后，很快成为资金选择跑路离场的最重要因素。





但是当指数再一次回探探底之后，市场开始比较冷静的看待行情——狼来了说太多次也就不会真正吓人。反复试探底部之后，很难有新的抛盘出现，于是抢先吃螃蟹的资金在午后终于选择进场。





很多朋友说这会不会是短期市场底部。我们认为短期反弹需求确实强烈，但对于底部来说，还是轻言。因为目前的所谓底部仍然有一个重要的问题没有解决，就是刚刚形成破位的一些大蓝筹，这个信号比过去任何一次市场磨出来的底部都要凶险一些。因为这些品种此前是有长期资金进行护盘的，而这个位置大幅下挫意味着部分机构在选择离场，这种情绪需要时间消化。





比如今天白马砸盘蔓延至医药板块。广誉远跌停，恩华药业二连跌停，恒瑞这种行业大龙头直接破位。比较尴尬。





消息面上医药的下跌与带量采购有直接关系，有朋友没听过，我们就简单讲一讲。什么叫带量采购呢，简单说——过去，医药招标只管价格，几家药企进了医院各显神通，派医药代表拼命推销。现在是医保局根据上一年的用量，然后集中起来与药企谈判，哪家药企出价低，就把这个用量给他。最终的结果是：没有中标的多数药企直接死一地板，而中标的个别药企，虽然量很大，但是因为竞标中压价，导致利润率比以前要低！





这基本上宣告药企的高利润时代结束，而中国在过去相当长时期都是以仿制药为主，原研药实力较弱，后续医药的大分化，将真正把原研药企业推到龙头的位置。





医药股的下跌，基本上宣告近期对于龙头蓝筹股杀跌并未结束。





所以这一大背景其实还是有别于真正见底时的个股状态。因此虽然周四出现反弹，但是我们还是重申观点：





第一，市场向下空间不大，十一假期前，大概率不会跌破2638点支撑。





第二，反弹仅仅是超跌之后技术修复，持续性受到成交等因素压制。只建议对手中持有品种做T降低成本。





第三，虽然消息面有利好声音，但是建议大家仍然保持平常心，耐心等待明确的信号出现。



