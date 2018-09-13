起床就看到了好消息，算是最近一段时间比较好的消息了。昨夜华尔街日报报道，米国正在与中国接洽，米财长向中官员发出邀请，提议举行新一轮谈判。这个消息其实挺值得玩味，据消息人士称，谈判可能在华盛顿或北京举行，时间是“未来几周”





因为谈判对于现阶段来说，并不是一个独立事件。





比如说原本9月6日就该有结论的2000亿，一直拖到今天。比如说埃克森美孚几乎同日在广东宣布投资百亿设立独立项目——要知道美孚可是现任川大爷最坚定的支持者之一。在比如近期某人怒怼苹果为首的一众米国科技产业大佬。





可想而知，毛衣问题到今天，我们自然是比较难受。但是米国也不踏实，川大爷的屁股坐得也不安稳啊。





所以这事儿，在这么个2000亿将落未落的窗口突然来袭，很难不让市场认为是一种转机信号。





也因此几乎隔夜外盘均表示欢迎欢迎，翻红上涨。





但A股似乎永远是不走寻常路的美特斯邦威。 昨夜外围觉得“好事儿”于是应声而张；今晨A股觉得“好事儿”于是拉高出货。





沪指高开几乎就成为了今天的最高点位，之后一路无抵抗下跌。曾经的价值投资，白马股，基金重仓抱团年初逆势上涨的，现在说崩就崩。早盘因为带量采购方案将出炉，仿制药行业大洗牌，早盘药股全线暴跌，恩华药业连续两跌停，广誉远闪崩跌停，乐普医疗、国药股份、白云山等纷纷大跌。





茅台基本上也指不上了， 现在白马股闪崩其实是对市场人气的一个考验，这里面是由一批此前一直在硬抗的机构资金的。所以面对市场还是不要过于激动。





不过好就好在，白马下跌之后，其他的品种走势还好早盘5G、油气表现尚可，尤其后者，恐怕仍然是对毛衣问题的避险情绪，毕竟原油我们的对外依存度也很高。





无论如何吧，目前的市场做多也只是小打小闹，真正的靴子没有落地，所有人都战战兢兢。此次谈判能不能谈成不好说，个人认为概率不大。所以大家面对当前的位置还是多谨慎一些 。指数向下的空间不大了，但是个股上面一些刚刚破位的，大家要重点做规避。目前的市场只适合手中品种做T，目的也仅仅是为了降低成本，盲目扩大仓位开新仓，不是理性的所为。





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