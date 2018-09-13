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【题材】





1、民航领域鼓励民间投资、百亿级项目即将集中签约





民航局将于9月27日在京召开民航领域鼓励民间投资项目推介会，向民间资本推介内蒙古呼和浩特新机场项目(210亿元)、中航集团货运物流混改项目(100亿元)等17个项目。湖北鄂州民用机场项目(372亿元)等已确定民间投资方的11个项目，也将加快推进项目前期工怍和实施建设，部分项目将在推介会上举行签约仪式。





威海广泰(002111)今年上半年空港地面设备收入同比增长30%；川大智胜(002253)今年上半年在民航空管领域的新签合同金额同比增长3.5倍；









2、工信部组织召开增材制造产业发展推进会 协同推动产业发展





近日，工信部装备工业司在陕西西安组织召开了推进落实《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》工作会，发改委、公安部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、市场监管总局等部门代表参会。国家增材制造创新中心、中国增材制造产业联盟等行业组织代表列席会议。会议明确，各部门将进一步加强交流合作，聚焦重点领域，协同推动我国增材制造(3D打印)产业快速健康可持续发展。





相关概念股有金运激光(300220)、光韵达(300227)等。









3、慢性病电子处方放开、全产业链望受益





国家卫生健康委近日下发通知，要求进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，允许医师在掌握患者病历资料后，在线开具部分常见病、慢性病处方，允许药师在线审核处方、配送药品。加之此前有消息称，国家卫生健康委会同有关部门已形成《关于完善国家基本药物制度的意见》，2018版基药目录将由原来的520种增至685种，癌症、儿童和慢性病用药将受益。





鱼跃医疗(002223)构建了慢性病的大平台；一品红(300723)深耕“儿童用药+慢性病用药”的领先企业。









4、丰田2020年起实现全固态电池商业化 未来汽车电池发展方向





据报道，日本汽车巨头丰田公司近日披露了其全固态电池框架，并计划于2020年起实现商业化。凭借该技术，丰田将全固态电池的能量输出密度(按照体积)及能量密度均实现大幅提高。





A股公司中，珈伟股份(300317)已将固态锂电池作为公司主要的战略发展方向；国轩高科(002074)已在研发固态电池及固态电解质。









5、蚂蚁金服成立小程序事业部 投10亿升级服务场景





蚂蚁金服今日宣布正式成立小程序事业部，并开放支付成功页入口，全面对接阿里生态。此外，该事业部还将在未来3年内投入10亿元创新基金，帮助开发者和商家升级服务场景。支付宝官方团队还透露，未来半年内，支付宝小程序将逐步向个人开发者开放。





上市公司中，信息发展(300469)与阿里签署合作协议，将为阿里提供AI赋能所需的测试数据、行业应用软件、行业解决方案及相关的技术支持服务。；信雅达(600571)旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案，已做好“小程序”方面的应用开发准备。









6、带量采购方案将出炉、仿制药行业洗牌





9月11日，恒瑞医药(600276)发布公告，公司产品盐酸坦索罗辛缓释胶囊通过一致性评价。9月10日，哈尔滨三联药业发布公告，公司产品米氮平片(15mg)已通过一致性评价，为国内首家通过该品种一致性评价。可见，近期一致性评价审批进度有所加快。“带量采购”意味着通过一致性评价药品市场占有率和增长率将有显著增长。





华海药业(600521)有8个品种的10个产品通过一致性评价；哈三联(002900)主要产品米氮平片通过一致性评价，该产品占据超过五成的市场份额。









7、驱动数字中国、2018杭州云栖大会即将开幕





9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、智联网(IoT)、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。





数据港(603881)公司将于杭州云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。银信科技(300231)为2018杭州云栖大会合作伙伴。









【提醒】





1、新股申购——顶固集创(300749)：申购代码：300749 ；申购上限1.10万股，申购价格12.22元









【要闻】





1、国常会决定再压减工业产品生产许可证1/3以上，再取消14类工业产品生产许可证。





2、8月社会融资规模 1.52万亿元人民币，超预期；8月新增人民币贷款 12800亿人民币，不及预期；8月M2货币供应同比 8.2%，不及预期。





3、央行时隔15日重启公开市场操作，昨日开展600亿元逆回购。





4、郑商所：苹果期货1810合约交易保证金标准调整为25%。





5、市场监管总局：研究建立违法惩罚机制、巨额赔偿制度。





6、外交部回应暂停接受美企的许可申请：不了解有关表态。





7、中央结算新版《债券作为期货保证金业务操作指引》，担保品由“国债”变更为“中金所在办理本业务中要求签约对手方提交的用于作为期货保证金的质押债券”。





9、财政部：前8月证券交易印花税829亿元，同比增长4.4%。





10、浙江省政府专题研究国资国企改革工作，审议深化国有企业改革有关文件。





11、1-8月全国快递业务量累计完成302.6亿件，同比增长27.2%。





12、深圳市党政代表团到雄安新区考察，携手推进雄安新区规划建设





13、苹果正式发布iPhone XS，中国版支持双卡双待；正式发布新一代Apple Watch ，允许用户录制心电图。





14、美股涨跌不一，纳指收跌0.23%；COMEX 12月黄金期货收涨0.7%；WTI 10月原油期货收涨1.62%。









【公告：复牌】





五洲新春(603667)、博天环境(603603)：重组过会，股票复牌





中南文化(002445) ：终止重大资产重组，股票复牌





皖能电力(000543)：拟 23.01 亿元收购神皖能源 24%股权 股票复牌





金莱特(002723)：变更重组标的为中建城开100%股权 股票复牌





雏鹰农牧(002477)：继续推进资产购买事项 股票复牌





*ST南风：董事会审议通过资产出售议案 股票复牌





乐视网(300104)：披露停牌核查结果，股票复牌





中弘股份(000979)：披露股价异动核查结果，股票复牌









【公告】





上海建工(600170)：中标31.64亿施工项目





先导智能(300450)：中标9.14亿宁德时代(300750)招标项目





天夏智慧(000662)：子公司牵头的联合体中标逾11亿元PPP项目





恒锋信息(300605)：中标8067万视频监控建设项目





赢合科技(300457)：签采购协议，LG向公司采购 19 台卷绕机





赛为智能(300044)：与中电智云签署14.5亿元大数据建设合同书





东软集团(600718)：成本田新能源汽车部件供应商，预计未来两年总金额20亿左右





上海家化(600315)：今年前8个月累计收到各类政府补助1.08亿元





渝三峡A ：拟择机出售480 万股北陆药业(300016)





光一科技(300356)：控股股东与战略投资者正式签署债务重组合作框架协议





中国人寿(601628)：1-8月累计原保险保费收入约为4190亿元





百华悦邦(300736)：明日起更名为“百邦科技”





吉药控股(300108)：拟6.18亿元入主普华制药





雪莱特(002076)：实控人13.14%质押股票构成违约 可能被违约处置





宜华健康(000150)：终止公司配股方案





嘉泽新能(601619)：终止重大资产重组事项





园城黄金(600766)：终止重大资产重组





天神娱乐(002354)：控股股东之一所持股份被司法冻结





长鹰信质(002664)：第一大股东质押的26%股份全部触及平仓线









【增减持】





浙江富润(600070)：拟以1亿元-2亿元回购股份





金固股份(002488)：拟以2亿元-5亿元回购股份





英飞特(300582)：拟以5000万元-1亿元回购股份





贵绳股份(600992)获章奕颖举牌 持股5.12%





羚锐制药(600285)：拟回购股份不超过3亿元 择机出售1600万股亚邦股份





新华百货(600785)：物美控股拟继续增持不超过205万股





长电科技(600584) ：新潮集团计划减持不超过1%股份





杭州高新(300478)：三名股东拟合计减持不超过3.64%股份





凯龙股份(002783)：股东计划减持不超过3.5%股份









【解禁股】



