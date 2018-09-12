



行情是不是到了最冷清的时候？毫无疑问，今天早盘的成交量比昨天周二早盘还要冷清，市场继续走出新低。毫无疑问是最低迷的时刻。





不过当大家都认为是最低迷的时候，我们就不讲这些了。





昨天金融圈传来了几个比较吓人的消息：董秘被研究员和私募殴打？券商女销售因为行情冷淡，跳槽到车模公司再就业？似乎把金融岗位活成一个段子已经成为每一次熊市尾声的标配。





上一轮熊市末尾就出现过券商研究员和基金经理在路演现场扭打起来的老黄历，现在场景重现，不得不让人感叹，也许啊，也许最黑暗的时候就真的是行情的拐点了呢？





但是胡说八道也要讲证据。





今天看到有媒体又在大肆宣传历史最强回购潮——490家公司花241亿买自家股票。我觉得面对这种还是要冷静一下，毕竟大家算笔账， 去年一年，A股减持2000亿，还不算历史峰值。今年上市公司拿出了241亿回购，你说是行情见底特征，拐点即将临近，我觉得数学老师告诉我，不太对。





但是有一件事儿是大家应该注意一下的。前面提到了金融圈惨淡，其实最惨莫过券商，券商开始出现裁员潮，上市券商半年减员超3000人。这里面还不包括主动离职的。而历史上我们注意到：





2008年以来，共有7次券商员工离职降薪的新闻引起市场广泛关注。第一次是在2008年10月份，第二次是在2011年11月份，第三次是在2012年2月份，第四次是在2012年12月初，第五次是在2014年1月份，第六次是在2015年9月份，第七次是2016年5月份。





横向对比一下A股时间轴能够发现，几乎每一次裁员潮被关注之后，至少都是一波行情反弹的基点，而其中又有几次，成为了大A真正意义上的底部。

所以忍都忍了这么久了，就多等一等，一直以来我们告诉大家的策略都是只保留底仓。如果大家坚决执行了这个操作，那么至少目前仍然拥有极高的主动权。所以多一点耐心吧。



