【题材】





1、农村人居环境整治再获政策支持、治污市场将扩围





住房城乡建设部、农发行近日联合发文，要求做好利用抵押补充货款资金支持农村人居环境整治工作。抵押补充贷款是国家政策性银行实施旳优惠信贷政策工具，执行利率低于中长期贷款基准利率，可以有效降低农村人居环境整治项目融资成本。相关市、县的住房城乡建设部门和农发行省级分行要指导市、县对抵押补充货款支持范围内的建设内容进行科学规划整合。





生产环卫清洁装备的龙马环卫(603686)、水污染治理订单充裕的博世科(300422)、国祯环保(300388)等公司受到多家机构关注。









2、北斗系统国际化应用取得新突破千亿市场受关注





据媒体报道，我国利用自主研制的“北斗时间传递装置”，基于该时间传递链路，成功进行了从中国北京到法国巴黎的超8200公里远程时间频率传输并完成了洲际时间比对，该系统时间稳定度优于1纳秒，与GPS链路结果的吻合度优于2纳秒。北斗链路的建立将为世界各国的国际标准时间合作开辟新道路，成为国际远程时间传递链路的重要组成部分，取得北斗系统国际化应用新突破。





可关注华测导航(300627)、合众思壮(002383)等具备北斗高精度研发制造技术的领先企业。









3、“诺奖风向标”拉斯克奖颁发 组蛋白修饰及基因表达等研究获奖





号称“诺奖风向标”的拉斯克(Lasker)奖终于出炉。拉斯克奖分为三个部分：基础医学研究奖授予Michael Grunstein及 C.David Allis，基于他们在组蛋白修饰及基因表达取得重大突破，开创了新的领域；临床医学奖授予原阿斯利康公司的John B.(Iain)Glen，基于他开发了，使之成为有用最广泛的麻醉剂；特别成就奖授予Joan Argetsinger，基于她在生物医学领域发挥了领导作用，她在RNA生物学方面取得了开创性的发现。





A股相关概念有迪瑞医疗(300396)、乐普医疗(300003)等









4、多家上市公司重磅新药纳入优先审评、或加快上市





9月11日，上证报资讯从国家药监局药品审评中心获悉，15个药品拟纳入优先审评程序药品注册申请，其中不乏上市公司重磅新药及首仿药。





拟上市新药包括天士力(600535)的止动颗粒，主要用于治疗小儿抽动秽语综合征；仿制药包括恒瑞医药(600276)的格隆溴铵注射液、信立泰(002294)的西他沙星片、科伦药业(002422)的盐酸伐地那非片，均属于专利到期前1年的药品生产申请，且为首家申报。









5、中俄合作注入新动力 考虑启动价值1000多亿美元联合项目





据报道，根据周二的一份声明，一个由俄罗斯和中国企业组成的集团正在考虑73个联合投资项目，总价值超过1000亿美元。





A股上市公司中，安利股份(300218)、万和电气(002543)在俄罗斯均设有子公司。









6、8月新能源汽车销量大幅改善行业旺季即将到来





据中汽协9月11日公布数据显示，8月份国内新能源汽车销量10.1万辆，同比增长49.5%，环比增长20.9%。其中新能源乘用车销量为9万辆，同比增长63.7%，环比增长22.3%。1-8月，新能源汽车累计销量达到60.1万辆，同比去年增长88%；其中纯电动汽车销量44.7万辆，同比分别增长71.6%；插混汽车销量15.4万辆，相比去年同期增长159.7%。





寒锐钴业(300618)是国内钴产业链龙头之一；当升科技(300073)是国内锂电正极材料龙头。









【提醒】





1、新股申购——兴瑞科技(002937) 申购代码：兴瑞科技(002937) 申购上限：1.8万股 发行价格：9.94元





2、新股申购——长沙银行(601577) 申购代码：780577 申购上限：10.2万股 发行价格：7.99元





3、苹果新品发布会





4、第15届中国-东盟博览会









【要闻】





1、沪指昨日成交及点位均创阶段新低，另外，新加坡富时中国A50指数盘后一度暴跌超3%。





2、市场传言取消限产比例，生态环境部回应称确认是不实消息。





3、央行：加强信用评级统一管理，推进债券市场互联互通。





4、住建部、农业发展银行：做好利用抵押补充贷款资金支持农村人居环境整治工作。





5、市场监管总局召开原料药问题座谈会，已开展对原料药断供、价格暴涨情况调查。





6、财政部：规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)工作。





7、工信部和财政部决定实施小微企业融资担保业务降费奖补政策。





8、证监会：3家公司首发过会 宇驰检测遭否。





9、上周新增投资者23.58万，环比下降1.99%。





10、5G试验第三阶段测试成果9月底将发布。





11、美股三大指数收涨，纳斯达克综合指数收涨0.61%；美国COMEX 12月黄金期货涨幅0.2%；WTI 10月原油期货收涨2.53%。









【公告：复牌】





金鹰股份(600232)：拟终止重大资产重组 股票复牌





韦尔股份(603501)：拟155亿元收购3家CMOS图像传感器研制公司 股票复牌









【增减持】





天通股份(600330)：拟回购0.8亿-1.2亿元股份





*ST因美：拟回购3000万元至1亿元股份





国联水产(300094)：永辉超市(601933)增持789万股





塔牌集团(002233)：股东拟减持不超过2%股份





佳发教育(300559)：股东拟减持不超1%股份





吉林化纤(000420)：股东拟减持不超3%股份





智慧松德(300173)：三股东减持期满未减持 拟继续减持合计不超过18.84%股份





万科A：钜盛华及前海人寿合计减持5%股份













【公告】





蓝丰生化(002513)：公司恢复生产





郴电国际(600969)：国有股份无偿划转事项获得湖南省国资委批复





美锦能源(000723)：控股子公司氢燃料电池汽车首次出口国外





利欧股份(002131)：拟逾23亿元收购微信自媒体内容营销公司苏州梦嘉75%股权





通鼎互联(002491)：中标中国移动11.48亿元采购项目





梦网集团(002123)：深圳国资委下属公司拟大比例战略入股 实控人或变更





中国化学(601117)：前8月累计新签合同 987.07 亿元





际华集团(601718)：今年已累计收到各类政府补助资金7165.94万元





猛狮科技(002684)：筹划重大资产重组





银鸽投资(600069)：出资5000万参与设立产业并购基金





美的集团(000333)：预计28日之前披露资产重组预案 继续停牌





亚太实业(000691)：第一大股东被法院裁定受理破产清算





华通热力(002893)：占总股本46.76%的限售股17日上市流通





协鑫集成(002506)：收到上海证监局警示函





ST辉丰：公司、董事长等涉嫌环境污染案材料被公安部门移送检察院



