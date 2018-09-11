终于，午后郭嘉队恐怕是打了个盹的功夫，沪指创了两年半以来新低，这让我突然想起今天白天看到的一个段子——







孩子写日记 : " 夜深了，妈妈在打麻将，爸爸在上网……"





爸爸看到了，不满这样写，就说 : " 日记要源于生活，高于生活 ！"





孩子马上修改为 : " 夜深了，妈妈在赌钱，爸爸在网恋……"





爸爸更不满了，说 : " 要正面宣传为主，要正能量！你去看看人家中央电视台、官方报纸是咋写的！"





孩子再修改为 : " 夜深了，妈妈在研究经济，爸爸在研究互联网+生活……"





爸爸说，以后你长大了申报国家自然科学基金，你就知道应该这么写了：“妈妈在研究信息不对称状态下的动态零和博弈，爸爸研究人工智能与情感供给侧的新兴组合。





这个故事里面爸爸和孩子谁说了谎？似乎都没有。其实大家看到的很多事情就是如此，一个事情到底能够有多少种正确的解读？真的很难说清楚。很多朋友说投资实力的成长就是终于发现真相的过程。我觉得不太对——投资实力的成长，应该是不断去获取和认知不同切面真相的过程。而你获取不同的真相的切面越多，你就越发的无限趋近于“真实”。而后者确实是我们做出投资判断最重要的依据。





就像昨天看到创业板大权重东方财富的闪崩。有的朋友会说，这是一批此前抱团的长期资金终于无法忍耐交出筹码。有的朋友看到了说这可能是源于券商业绩的不佳。也有的朋友看到了说公募年初从白马出逃，之后是科技股，现在终于是创蓝筹，东财的崩盘是否会是最有一批交出筹码的恐慌盘兑现呢？





这些因素，都是真相的一部分，你看到的越多，就能够得出越接近真实的答案。





至于今天的三年新低，会有声音痛斥不作为，痛斥市场何至于此。但是我们今天不准备谈这些。2653点跌破，再创2018年新低！这里面有一层信息大家是要密切留意的，就是距离。2638-2653点，距离只有15个点。





这15个点意味着什么？意味着稍不注意在打个盹可能就跌穿了。但同样意味着2015年股灾底就在眼前，这样一个国家花了巨大代价形成的底部，是否会轻易缴枪投降呢？





所以三年之后蓦然回首，指数再次回到当前位置，距离三年前低点不过15点距离。但是乐观说，这15个点中的某一个，很可能就是短期市场调整的低点了。







