科技股今天在加速反弹，但是说的人却少了。这是好事儿。





昨天给大家讲了，三个叠加的利空打折了创业板的腿。但是非理性逃命的资金出去了，反而会有过度恐慌后的修正情绪。





今天早盘看很多人在讲，究竟是谁在抛售东方财富和同花顺。毕竟这两只互联网金融+创业板大龙头的暴跌，等于是撕破了创业板最后一层脸皮。究竟是谁呢？不少朋友说，可能是郭嘉队。说实话，这个我是不太同意。毕竟虽然证金在东财里面有仓位，但是证金充其量做做高抛低吸，这么一个敏感的时间点，前脚金稳会刚说了要控制风险，后脚你抛售，这是不讲政治，不像是郭嘉队所为。那么是什么资金呢？





不排除是一些机构抱团取暖的资金最后扛不住了。这些资金扛不住了有可能是因为券商整体业绩上面的过度低迷，带来的悲观情绪。但我认为 不论如何，恐慌性的抛盘出现都是好事儿 。





老股民知道，所谓杀跌最后的阶段一定是要恐慌盘离场，才能宣告结束。主力资金就是要不断摩擦你的心里底线，最后让你啜泣着交出最后一点带血的筹码，然后人家反手直接拉高。





东财和同花顺，我们不敢说这就是创业板最后一棵稻草，但是至少这标志着过去一批相当坚决死扛到底的长期资金开始脚软了。市场当然需要消化这种脚软带来的负面影响。这是毫无疑问的。但是同时，这种脚软往往意味着市场情绪真正进入一种极端环境。物极必反，天理使然。





所以创业板反弹了，不意外。





另外一点我们讲说大家都不说这事儿了，是好现象。为什么呢。早盘指数最后时刻翻红，大家情绪淡定，因为很多朋友开始能够看到，是什么资金在护盘——又是银行券商这些指标股。指数逼近前低，临门一脚被指标股拉回去。究竟是自发企稳还是为了护住面子，一目了然。





所以A股经历着一个奇怪的周期，名字叫—— 所有的指数都在创新低，唯有上证指数非常讲政治的企稳了。面对这种企稳反弹，大家保持一份理性，是对的。





最后讲一个新闻，临近收盘看到一个比较重要的新闻，【传50%钢铁限产取消 空气质量指标从5%下调到3%】光大证券钢铁研究团队发文称，昨天收盘后，一则传言在各大朋友圈流传，称环保部新的限产总体方案把空气质量改良指标从5%下调到3%了，限产50%或30%的指标也取缔了此前26+2取暖季文件预计有所修正。





这个传言中的“限产取消”如果属实，就是一个大事情了，意味着供给缩紧的预期将被全面打破。这对于价格传导来说是一个大事，也意味着通胀压力会有所减轻。之前的紧周期很多中下游企业被关门了，若真的如此，那么意味着国家在不遗余力的对中下游企业进行救助，但周期股的压力会骤然提升，这也是早盘周期股集体领跌的核心因素，只不过目前几乎所有相关部委、协会，均说“不清楚”。



