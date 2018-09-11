【题材】





1、多式联运发展空间大、铁路运能提升行动将实施





10日召开的第六届中国多式联运合作与发展大会上传出消息，2017年我国多式联运量为13.68亿吨，占全社会货运量2.9%。根据规划，到2020年我国多式联运货运量有望达到30.2亿吨、规模占全社会货运置6%左右，占比仍然较低。





申万宏源(000166)指出，大秦铁路(601006)上半年业绩符合预期，铁龙物流(600125)受益于清算改革业绩超预期，公转铁继续推进，铁路货运及铁路集疏港港口将受益。









2、分散染料再度大幅上调报价、部分特殊品大厂已断货





据悉，受中间体价格继续上涨影响，自2018年9月8日起，分散常规系列上调2000元/吨。部分特殊品大厂已断货。





相关概念股主要有浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)等。









3、车联网城市级示范应用项目将亮相、车联网应用加速推进





据媒体报道，由公安部交科所、中国移动、华为等六家单位牵头发起的无锡车联网(LTE-V2X)示范应用项目将在9月15日至18日2018世界物联网博览会上亮相。该示范项目是城市级的车路协同平台，是目前汽车厂商着力突破的技术热点，奥迪、福特等国内外知名汽车厂一起参与了该项目的测试研究。本项目在开放道路进行测试研究，通过复杂的测试场景获取更丰富的数据积累。物博会期间将建成覆盖无锡老城区、太湖新城等226个路口和5条高架，服务10万辆社会车辆的车联网平台。





千方科技(002373)V2X系列产品已在“国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区海淀、亦庄基地”投入使用。东软集团(600718)拥有基于 V2X 通信技术产品的解决方案“VeTalk”等高级驾驶辅助系统产品线。









4、投资阿里的软银再度出手、10亿美元砸商汤科技获





据报道，国内人工智能独角兽商汤科技SenseTime获软银中国10亿美元投资，估值达到60亿美元。商汤科技对此不予置评。2014年至今，商汤科技共经历8轮融资，融资总额已超过20亿美元，投资方包括阿里、淡马锡等企业巨头。





立昂技术(300603)今年初与商汤科技合资设立新疆汤立科技有限公司；东方网力(300367)与商汤科技合资设立了深网视界科技有限公司。









【提醒】





1、新股申购——捷昌驱动：申购代码：732583；申购上限1.2万股，申购价格29.17





【要闻】

1、金稳会第三次会议：防范“黑天鹅” 保持股市、债市、汇市平稳健康发展

2、上市公司收购少于股权出现新变化：放开净利20%限制和收购标的净利不得依赖投资收益

3、8月CPI同比 2.3% ；8月PPI同比 4.1%

4、阿里巴巴：明年今日马云将不再担任董事局主席

5、自然资源部矿业权管理司：全国稀土开采总量指标比去年增加1.5万吨

6、乘联会：8月新能源车的销量达到8.4万台，同比增长61.7%

7、中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降

8、航天科工检测国产智能手机北斗定位功能：推动北斗自主可控

9、阿里系布局A股图谱：投资金额逾700亿 两股浮亏超50%

10、中基协会长洪磊：税收制度是私募基金健康发展的保障

11、美股小幅收涨，纳指收涨0.27%；美国COMEX 12月黄金期货跌幅0.05%；WTI 10月原油期货收跌0.31%。





【公告：复牌】

东方中科(002819)：拟1.68亿元收购东方招标65%股权 股票复牌

拓尔思(300229)：拟购买科韵大数据 35.43%股权 股票复牌

*ST准油：股票摘星 周二复牌





【公告】

环旭电子(601231)：8月份合并营收为30.02亿 同比增长27.75%

镇海股份(603637)：中标2.76亿 EPC 总承包工程

安居宝(300155)：中标7707万项目

奥特迅(002227)：联合预中标深圳巴士集团充电桩建设项目

特锐德(300001)：中标8402万电力设施配套工程

浦东建设(600284)：近日合计中标18.82亿工程项目

东方锆业(002167)：1.2亿元出售所持澄海农信社股权 预计受益约3400万元

人福医药(600079)：持股天风证券13.4%股份

招商蛇口(001979)：前8月签约金额1033.63亿元 同比增50.77%

英唐智控(300131)：浙江国有资本拟战略入股 认购不低于2亿股股份

华鑫股份(600621)：终止可转换债发行事项

华谊兄弟(300027)：王忠军、王忠磊“已被通缉”等内容纯属不实信息

兴齐眼药(300573)：1.5亿元投资扩大眼用制剂生产能力建设项目

首开股份(600376)：前8月签约金额435亿元 同比降15%

中弘股份(000979)：未能清偿到期债务合计50.96亿

创新股份(002812)：取消重大资产重组的募集配套资金

金钼股份(601958)：金属分公司在环保现场督查后开始停产整改

印纪传媒(002143)：短期融资券违约





增减持】

粤宏远Ａ：获第一大股东广东宏远集团三度举牌 持股占比19.30%

晨鸣纸业(000488)：第一大股东晨鸣控股拟增持不低于1亿元A股股份

海利得(002206)：拟回购1亿-3亿元股份

方大集团(000055)：拟回购不超过 1 亿元人民币B股

中际旭创(300308)：董事长及总裁择机增持3000万-8000万元

同花顺(300033)：股东及高管拟合计减持7.96%股份

金域医学(603882)：多名股东拟合计减持7.7%股份

三盛教育(300282)：股东拟减持不超过3%股份

金石资源(603505)：金涌泉投资拟减持不超过2%股份

王子新材(002735)：控股股东及其一致人拟减持不超6%股份

皇庭国际(000056)：股东拟减持不超过2.77%股份

证通电子(002197)：财通基金拟不超过3%股份

桂发祥(002820)：股东李辉忠计划减持1%股份





解禁股】