首先祝全体教师朋友们，节日快乐~~~别的都可以调侃，这个是真心的~





今天我们的大A继续给力。2000亿继续悬而未决，川大爷真的是靠一个拿在手里的消息就干掉了A股。气节感人。





全天最大的杀跌动能来自于科技股，这其实是上周五科技调整情绪的进一步释放。可惜就可惜在刘鹤上周五的会议，刘总在周五第三次金稳会明确提出来——要防范各种黑天鹅事件，保持股市汇市等平稳健康发展。结果前脚散会，后脚证监会反手一记69亿IPO融资的暴击。你说要是这么搞开会还有啥意思啊。





今天看留言，有朋友认为IPO对市场实质没有影响。IPO是否有影响一直是两种声音。我们的倾向于——有节制的IPO没有影响。但滥发一定有影响。并且明知道市场偏向于有影响，却不顾行情继续滥发，一定会有超预期的影响。过去四年A股发了超过1000家公司，美股则是退市减少了1000家公司。假设两个市场资金存量相同，你说谁涨谁跌？





但话要分两头说。一方面市场去消化监管风险，这是必然的。但是另外一方面，我们认为大家从中期看，不应该对科技有如此高的悲观情绪。





科技股迎来多事之秋，也确实印证了本轮毛@衣问题的核心就是科技。但是大家也应该转念想一想。





对于核心科技的出口，很多人看到了关@税的压制，但是很多人忽略了上周末财政部刊发的重要利好——提高集成电路产品出口退税。多元件集成电路、非电磁干扰滤波器等产品出口退税率直接提高至16%。大家算算，16%再加上人民币贬值的10%。差不多就是川大爷关@税最高预期的25%。而出口退税本质上是国家财政对出口的补贴。这意味着美@国的靴子还未落地，我们的应变策略已经在积极布局了。这也是为什么八月份出口数据在毛衣问题的背景下，不降反升的核心。所以大家应该有点信心。不要光看外人的说法。





科技股暴跌的另一个导火索是苹果，川大爷希望通过加税来强迫苹果产业链回过。这个引发了今天市场对苹果概念的恐慌。当然你说苹果卖不出去了这我信，但是说产业链回国，说实话，难度特别大。目前苹果769家供应商，350家来自中国。大家一说就是提供了多少就业，都认为是中国需要苹果。错了！苹果同样需要中国。这里面不仅仅是生产成本的问题，事实上中国制造已经不再是廉价劳动力的代名词，中国的劳动力成本已经远高于东南亚国家。但是比劳动力成本更重要的是产业链配合。按照当初川大爷扬言加的税率来计算，影响苹果每年的利润大概是50亿美元左右。多不多？多！





但是如果仅仅花几十亿美元就能把生产线搬回美@国，那我告诉你，苹果早就干了。作为一个零件种类繁多、研发调整频繁的电子产品，想要快速巨量的出货，光靠成品代工厂和研发公司是不可能实现的，它需要整个产业链条的配合。





苹果高管曾经对外表示：“iPhone 生产所需的整条供应链如今都在中国。你需要1000个橡胶垫圈？隔壁工厂就有。你需要100万个螺丝钉？隔街工厂就有。你需要对螺丝钉做一点小小的改动？三小时就行了。”





而在美@国，因为长期将制造业等同于低附加值的非知识型经济，所以早早就将生产制造转移到第三方发展中国家，本土企业只主导研发和设计，iPhone后背的 “Designed by Apple in California” 就是典型代表。





在第一代iPhone即将上市的前一个月，乔布斯曾愤怒地对着高管，掏出了有很多划痕的塑料显示屏原型机，要求更换康宁的大猩猩玻璃，要在这么短的时间 完成改造，全球只有深圳能解决这个问题。因为在美@国要雇用合格的监督iPhone生产的8700名工业技师，所需时间长达9个月，但在中国只需15天。





这些内容，川大爷和苹果都是不会告诉大家的。所以看着科技股下跌，心情五味。一方面确实是必须承认，对毛衣的不确定性影响要有担忧。但是另一方面，中期看科技的主线应该更强势，我们的资本对未来的道路并不足够坚决。当尘埃落地时，这个跌下来的坑，未必不是好事。





最后，东方财富跌停算是创业板今天最后的致命一击，这个跌停基本上还是叠加了券商黑色八月的业绩冰点。毕竟东财目前也是在扩张经济业务。早盘看新闻，券商在8月份的业绩基本上赶上股灾时期。西南证券一个月营收只有800万，亏了4600万，9家券商营收没有过亿。惨不惨，当然惨。但是历来券商数据就是反向指标。人气冰点意味着反转将至。大家谨慎即可，恐慌则不必！





所以大家今天看看盘面，当然有明知2000亿还要IPO的情绪在里面，但是更多的是一种过度反应，过度反应之后，一定会加速迎来一个短期底部。不过尽管如此，市场情绪过于猛烈的时候，我们也从来不劝大家去做挡车的螳螂。因为我们相信，第一市场总有自我调节和自我认知的能力，当然这一功能的前提是充分市场化。第二，该去控制车速和方向的，从来不该也不可能是螳螂或者乘客。而是监管市场的司机。





各司其职，是市场化最好的定位。



