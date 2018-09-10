2000亿继续悬而未决，消息面最大的这枚靴子就真的成为了市场心头的一根刺。





早盘最大的不确定性仍然是来自于创业板。





一方面，上周五科技股的午盘跳水，虽然最终被认定是谣言导致。但是这种跳水的本质，实际上刺破了遮在资金心头的一层窗户纸 ——这等于是让市场积弱的本质毫无保留的暴露在所有市场参与者面前。而由此其实反而提升了资金对于科技制裁的谨慎情绪，因此早盘基本上科技股成为下跌的中军。





另一方面，周末川大爷和苹果的互相攻讦成为了消息面的重点。 川大爷周六发推@文写道：“由于我们会对中@国征@收大量关@税，苹果价格可能会上涨；但是这有一个简单解决方案，也不存在任何关@税，甚至是会为其提供税收激励。让苹果产品在美@国进行生产，而不是在中国，现在就开始建造新工厂吧。” 苹果回国的预期，导致早盘苹果供应链品种走出大幅低开下挫 。目前领跌盘面。





科技股迎来多事之秋，也确实印证了本轮毛@衣问题的核心就是科技。但是大家也应该转念想一想。





对于核心科技的出口，很多人看到了关@税的压制， 但是很多人忽略了上周末财政部刊发的重要利好——提高集成电路产品出口退税。 多元件集成电路、非电磁干扰滤波器等产品出口退税率直接提高至16%。大家算算，16%再加上人民币贬值的10%。差不多就是川大爷关@税最高预期的25%。而出口退税本质上是国家财政对出口的补贴。 这意味着美@国的靴子还未落地，我们的应变策略已经在积极布局了。 这也是为什么八月份出口数据在毛衣问题的背景下，不降反升的核心。所以大家应该有点信心。不要光看外人的说法。





再讲讲苹果， 目前苹果769家供应商，350家来自中国。大家都认为是中国需要苹果。错了，苹果同样需要中国。 这里面不仅仅是生产成本的问题，事实上中国制造已经不再是廉价劳动力的代名词，中国的劳动力成本已经远高于东南亚国家。但是比劳动力成本更重要的是产业链配合。按照当初川大爷扬言加35%的税率来计算，苹果每年的利润影响是50亿美元左右。多不多？多！





但是如果仅仅花几十亿美元就能把生产线搬回美@国，相信对于苹果这种体量的公司完全是轻而易举。但作为一个零件种类繁多、研发调整频繁的电子产品，想要快速巨量的出货，光靠成品代工厂和研发公司是不可能实现的，它需要整个产业链条的配合。





苹果高管曾经对外表示：“iPhone 生产所需的整条供应链如今都在中国。你需要1000个橡胶垫圈？隔壁工厂就有。你需要100万个螺丝钉？隔街工厂就有。你需要对螺丝钉做一点小小的改动？三小时就行了。”





而在美@国，因为长期将制造业等同于低附加值的非知识型经济，所以早早就将生产制造转移到第三方发展中国家，本土企业只主导研发和设计，iPhone后背的 “Designed by Apple in California” 就是典型代表。





在第一代iPhone即将上市的前一个月，乔布斯曾愤怒地对着高管，掏出了有很多划痕的塑料显示屏原型机，要求更换康宁的大猩猩玻璃，要在这么短的时间 完成改造，全球只有深圳能解决这个问题。因为在美@国要雇用合格的监督iPhone生产的8700名工业技师，所需时间长达9个月，但在中国只需15天。





这些内容，投@降@派是不会告诉大家的。所以看着科技股下跌，心情五味。 一方面确实是必须承认，对毛衣的不确定性影响要有担忧。但是另一方面，中期看科技的主线应该更强势，我们的资本对未来的道路并不足够坚决。当尘埃落地时，这个跌下来的坑，未必不是好事。





最后的最后，早盘东方财富作为创业板最大权重，一度跌停。创业板的最后一枚稻草，在加速落地。早盘看新闻，券商在8月份的业绩基本上赶上股灾时期。惨不惨，当然惨。 但是历来券商数据就是反向指标。人气冰点意味着反转将至。大家谨慎即可，恐慌则不必！



