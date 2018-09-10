【题材】





1、日本台风地震重创硅晶圆供应 缺货涨价或将加剧

据台湾媒体报道，日本近日台风及地震自然灾害重创半导体硅晶圆供应。当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂9月6日因北海道强震停工，20万片产能停摆；三菱材料多晶硅厂也因关西强台无法运作。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地，当地胜高与信越是全球前两大供应商。

可关注，上海新阳(300236)晶盛机电(300316)等国内硅晶圆相关公司。









2、日本台风导致村田停产 巨头国巨宣布MLCC涨价





日前，台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求过剩的情况，但公司却面临着原材料供应和环境等方面的挑战，所以决定继续对价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期目前仍在延长，这其中以MLCC缺货最为严重。





上市公司中，风华高科(000636)大陆MLCC行业龙头；国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%。









3、8月挖掘机销量保持强劲、行业有望延续高景气





据中国路面机械网，中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，1-8月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品14.28万台，同比涨幅56.2%。其中8月共计销售各类挖掘机械产品11588台，同比涨幅33.0%。





相关受益公司包括三一重工(600031) 、恒立液压(601100) 、柳工(000528) 、徐工机械(000425) 等。









4、东方经济论坛召开在即 中俄合作项目受关注





据外交部消息，应普1京邀请，习将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。这是元首首次出席东方经济论坛，也是今年下半年中俄最重要的双边高层交往。今年论坛主题是“远东地区：更多机遇”，包括发展亚太地区能源合作问题等。





大连港(601880)与俄罗斯远东运输集团合作，积极推进远东地区战略布局。金洲管道(002443)是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商，已在俄罗斯远东布局，受益于中俄油气重大项目建设。









5、东盟主题机会释放在即 贸易物联网受关注





9月12日，第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕，韩正和有关将应邀出席开幕式等活动。近年来，中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升，随着时间临近，二级市场主题机会值得关注。





东方国信(300166)参股中国-东盟信息港股份有限公司(中国东信)，该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一。；北部湾港(000582)是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。









6、第八届贵州酒博会开幕、机构看好名酒成长空间





第八届中国(贵州)国际酒类博览会暨2018贵洽会9月9日在贵阳开幕，开幕式上签约涉酒贸易类项目7个，项目总额17.39亿元。茅台集团董事长李保芳在致辞中表示，2017年，贵州规模以上白酒企业完成工业总产值902.4亿元，今年突破千亿大关已没有悬念。未来五到十年，包括贵州白酒在内，中国白酒产业即将步入新一轮的上升周期。





研究机构认为，白酒行业半年报业绩增速继续领跑食品饮料，未来全国化名酒仍能通过消费升级和份额集中获得成长空间。高端核心品种贵州茅台(600519),以及具备高频次、低单价特征的顺鑫农业(000860) 等公司获多家机构青睐。









【提醒】





1、统计局公布8月CPI、PPI数据





【要闻】

1、证监会核发2家企业IPO批文 募资不超过69亿元

2、人民日报政文：房地产税法拟5年内提请审议

3、方星海：PTA、橡胶期货国际化工作正研究 很快有结果；加快推动期货法立法；积极有序推进期货市场对外开放。

4、郑商所选定PTA期货品种制订引入境外交易者方案。

5、海关总署：中国8月贸易顺差1797.50亿元，8月出口同比(按美元计) 增长9.8%；中国1-8月对美贸易顺差扩大7.7%至1.24万亿元。

6、证监会：私募基金投资行为必须依法合规，绝不能“任性而为”，将持续加强对私募基金监管力度。

7、沪深交易所：沪深股通北向看穿机制9月17日开始实施。

8、财政部：提高机电、文化等产品出口退税率，多元件集成电路等退税率提高至16%。

9、8月份外汇储备3.11万亿美元，环比减少82.3亿美元。

10、阿里巴巴证实：马云将于下周一宣布公司传承计划。

11、特斯拉上海子公司注册资本增至46.7亿元，经营范围扩大。

12、周五美股收跌，纳指数收跌0.25%；COMEX 12月黄金期货收跌0.3%；WTI 10月原油期货收跌0.03%。

【公告：复牌】

云南旅游(002059)：文旅科技拟借壳上市 股票复牌

浔兴股份(002098)：终止重大资产重组 股票复牌

联创互联(300343)：拟6.8亿收购鏊投网络 49.90%股权 股票复牌

新华百货(600785)公布要约收购结果，股票复牌

冀东水泥(000401)：间接控股股东金隅集团(601992)拟溢价18%要约收购5%股份 股票复牌

【公告】

雅本化学(300261)：三季报预增120%-140%

昆仑万维(300418)：前三季度净利润预增38.86%至56.22%

保利地产(600048)：前八月实现签约金额2667.69 亿元，同比增长43.3%

上海机场(600009)：签订特别重大合同 预计7年保底销售提成410亿元

龙蟒佰利(002601)：上调钛白粉价格300元人民币/吨

东方园林(002310)：联合中标20亿元PPP项目

神州高铁(000008)：国投高新拟要约收购13%-20%股份

天奇股份(002009)：全资子签1.177亿海外合同

海能达(002583)：签订4451万巴西ALAGOAS州公共安全网扩容项目合同

用友网络(600588)：与宁波市经信委等签订协议 推动工业互联网发展

恒华科技(300365)：联合蚂蚁金服、腾讯等筹备“雄安城市生成与发展研究院”

中炬高新(600872)：前海人寿57亿元转让24.92%公司股份

天原集团(002386)：与易见股份(600093)就供应链等签订战略合作框架协议

金地集团(600383)：1-8月累计签约金额 880.6 亿元，同比下降 2.45%

华东数控(002248)：拟申请控股子公司破产清算

*ST众和：推进金鑫矿业尽快复工相关工作

金融街(000402)：子公司34.52亿元收购当代盛景80%股权及相应债务

天齐锂业(002466)：拟逾14亿元投建年产2万吨碳酸锂工厂项目

恒力股份(600346)：拟29.88亿元建设年产250万吨PTA-5项目

山东华鹏(603021)：拟出售壹玖壹玖酒类平台股份

澳洋科技(002172)：9月10日起更名为“澳洋健康”

乐通股份(002319)：拟24亿元收购中科信维100%股权 布局数据存储业务领域

莱茵体育(000558)：拟投资不低于48亿元 在重庆两江新区建设体育馆等

新天然气(603393)：自然人乐旻拟受让5%股份

宝能目前持有万科A(000002)17.41%股权

*ST准油：9 月 11 日起摘星 明日停牌一天

美的集团(000333)、小天鹅Ａ：两公司筹划资产重组相关事项 明日起双双停牌

博思软件(300525)：董事会拟审议购买广东瑞联78%股权事项 明日起停牌

联创光电(600363) ：控股股东持有的21.14%股份全部被司法冻结

长城影视(002071)：不再继续推进重大资产重组事项

北讯集团(002359)：两股东质押股票存在平仓风险 合计占总股本23.6%

【增减持】

美芝股份(002856)：董事长向全体员工发出兜底增持倡议书

初灵信息(300250)：子公司司高管拟增持2000万元-4000万元

海顺新材(300501) ：股东拟减持不超过2.79%股份

纵横通信(603602)：多名高管拟减持不超过3.47%股份

真视通(002771)：多名股东拟合计减持不超过 4.93%股份

五洲新春(603667)：股东拟减持不超过3.13%股份

西部牧业(300106)：控股股东拟减持不超过2.6%股份

光一科技(300356) ：控股股东质押股票触发平仓

意华股份(002897)：多名股东计划合计减持不超过1.2%股份

【解禁股】

华帝股份(002035)、埃斯顿(002747)、城地股份(603887)、欧菲科技(002456)、光明地产(600708)、华建集团(600629)、大亚圣象(000910)、鹏欣资源(600490)、浙江医药(600216)、皇庭国际(000056)、胜利精密(002426)、西陇科学(002584)、四维图新(002405)、华电国际(600027)、先导智能(300450)、广信材料(300537)、长亮科技(300348)、华宇软件(300271)、英飞拓(002528)、金域医学(603882)、亿利达(002686)、杭州银行(600926)、鸿达兴业(002002)



