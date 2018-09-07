所以，童话故事真正的结局，并不是“狼真的来了，把羊和放羊的孩子都叼走了。”而是“狼始终也没来，村民在一声高过一声的‘狼来了’的呼救声中，自己把自己吓死了。”







我相信所有的投资者，不管对川大爷抱有怎么样的感情，眼下的心情必然是一样的——甭管您手里拿着多大的炮仗，就是颗手榴弹，也麻烦您赶紧给点了吧。





轰隆隆一声响，落了片白茫茫大地真干净。





然而并没有。昨天收评调侃一句“川大爷这2000亿的大炮仗拿在手里，能玩A股一年”，结果今天不幸言中了。整个周五的走势基本上就是围绕2000亿商@品@关@税的预期在反复博弈。





一方面是认为前期市场已经为2000亿商@品@关@税付出了太多的等待，而今天是终于靴子落地的时间点，坏事变好事，于是率先急吼吼的在早盘进行拉升。这里面最具代表的就是超跌板块，包括今天因为回购而强势的煤炭品种也如是





而另一方面是此前在行情最低迷的过程中，反而始终保持强势的比如科技股，终于在关键时间点来临之际，获利资金表现出了犹豫——要不要先出局看一看？最典型的代表就是近期保持强势的科技品种。





所以当这两种情绪相持不下的时候，决定性的成为消息面因素。就在中午临近收盘前，一则消息突然在全平台疯传，各种炸裂。标题起得唬人，简单一句话——“2000@亿征@税聚焦的是科技电子”。这是真正市场在临近午盘走出一波疯狂跳水的原由。





而午后消息面有明白人出来辟谣——英国《金融时报》的原文报道分明写得是：四家美国科技公司呼吁白@宫勿对IT产品征收关@税！





所以，现在做投资真的不容易，你不光要懂经济，还要懂产业，你不光要看政策，还要懂政治，你不光要看明白上市公司内部的猫腻，还要明白监管的画外音，关键是你不光要搜集信息，还要懂得翻墙还要懂英语才能出去看原始报道。







而最让人不解的是——就在市场最疯狂的半小时，以及人心动荡的整个中午休市期间，我们的监@管@部门再一次表现了比屁股还沉稳的心态。不 发 一 言 ，厉害厉害。





想当初15年A股经历股灾，谣@言满天飞，每天股民投资者看着各种国内国外的消息，比看甄嬛传还刺激，我们的监管就完全没有任何应对措施，结果没想到，时隔三年，应急反应还是一样一样一样的....





可能人家只是对市场参与者有一种深深的高屋建瓴的鄙视吧——明明那么假的消息，你们还能当真？辣鸡。





所以怎么说呢，世道艰难，2000亿大炮仗未落，大A已经怂成球。所以也简单了，这里面根本没有探讨——2000亿大炮仗到底是不是重大利空——的空间。因为市场自己的表现说明了一切。而既然市场选择了坚信这是利空，那么大家就再多等等。秋高气爽，北京这么美好天气的秋天，何苦天天冲着这行情提心吊胆呢？





不过话又说回来，基本上这就是最黑暗的时刻了吧，我们还是这个观点，等待炮仗真的炸完了，后面的行情机会会多起来。





对于科技股来说，很多朋友问能不能抄底。我觉得这个真的要等待消息落地。因为因为科技确实是此次中美摩擦的核心，很多资金也是在观望——是否最终的结果要开启新一轮的科技制裁亦或者相关领域的让步。个人判断以商务部的回应来参考，后者的可能性很小。而前者太过于不可控。所以大家姑且等一等，如果科技在摩擦中没有新的利空出现。那么这一轮下挫，在回吐了获利筹码之后，可能倒还真的是一个进场机会。





不过所有这些的策略和操作，都还是耐心等待2000亿的炸弹真正落地之后，再说。



