我勒个去，这就是看到中午收盘的第一反应。





很多朋友说主力不地道，中午你跑路就跑路吧，你早上还要来一个诱多。这不是坑人吗？我觉得倒也真的未必。





早盘市场与其说是一路资金翻云覆雨的大变脸，倒不如说是 完全显现出两种割裂的情绪 。





一方面是认为前期市场已经为2000亿商品关税付出了太多的等待，而今天是终于靴子落地的时间点，坏事变好事，于是率先急不可耐的进行拉升。





而另一方面是此前在行情最低迷的过程中，反而始终保持强势的比如科技股，终于在关键时间点来临之际，获利资金表现出了犹豫——要不要先出局看一看？





所以大家看早盘的市场，有一个特别好玩的现象——领跑反弹的，是之前始终在下跌的品种，比如超跌股比如今天因为回购而强势的煤炭品种也如是；而临近午盘领跌的，反而是近期最为强势的科技股。





这矛盾吗？并不矛盾，这就是中国一句老话就能讲清楚嘛—— 光脚的不怕穿鞋的。





跌透的品种光着脚，自然觉得落地再次的消息也是利空出尽。但是在强势品种里面有盈利的资金穿着鞋，首先第一要义就是把鞋子保住。





至于大家问我们怎么想。我觉得是这样。





关税的问题，确实困扰A股太久太久了。这个位置终于落地绝对不是最坏的坏事。说是利空出尽并不夸张。其实很多资金在A股的场外等待的，也不过就是这最后一枚炸弹的引爆。所以在可预见的周期内，2 000亿关税是目前能够看到最大也是最后的炸弹了，爆炸固然惨烈，但是炸完了反而可以踏踏实实的重建。





早盘其实最值得去注意的其实是科技股的表现，很多朋友问能不能抄底。我觉得这个真的要等待消息落地。因为左右科技股下跌的原因并非只有简单的盈利充分平仓观望。





因为科技是此次中美摩擦的核心，很多资金也是在观望——是否最终的结果要开启新一轮的科技制裁亦或者相关领域的让步。个人判断以商务部的回应来参考，后者的可能性很小。而前者其实也不是左右行情的重点。所以大家姑且等一等，如果科技在摩擦中没有新的利空出现。那么这一轮下挫，可能倒还真的是一个进场机会。



