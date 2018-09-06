市场走势没什么毛病，临近关键时点，玩梭哈的资金在减少，导致指数在上一次下跌的低点2653以来，每一轮震荡幅度都在收窄，这是资金情绪保守的信号。这是正常的。







但是我认为大家应该努力分辨究竟是哪些资金变得更保守。





对于行情来说，我们的观点一直是谨慎，但是要避免恐慌。





周四指数毫无疑问再一次走出下跌，资金犹如无头苍蝇一般胡乱试盘。因此大家看到最好的两轮早盘的拉升，量能应和寥寥。这在2000亿商品关@税没有确定前，应该说是正常的。





但是在最近两天市场的长阴下跌中，跌得最狠的反而是上证50。这些大家伙的定价权，基本上是掌握在国@家@队的手中。但大家打开K线图看一看，市场真的完全放弃抵抗了吗？





似乎并没有。





科技股方面，走出筑底之后放量突破的个股越来越多，整体上跌出价值的品种也越来越多，虽然指数层面让然在2690附近找安慰。但是市场情绪上似乎反而在个股层面不断好转。





而这种好转就像我们之前说的，似乎不是郭嘉队在抵抗。那如果不是国家队就只能是市场自发的力量在维系了！这是否意味着随着连续的下跌，内生的修复情绪开始逐步的显露出来呢？





马上又要周五了，眼瞅着是一周拖一周，A股始终不死不活，希望政策上切实能够看到一些动态。毕竟座谈会也开了，金稳会也开了，反复纠缠着2690，有劲吗？





并且说A股始终起不来，是因为资金关注2000亿商品关@税。说实话，贸易战已经成了A股脸上的一块遮羞布了。 有关部门应该考虑考虑，等到靴子真的落地了，市场还不死不活的时候，怎么办？





对于操作而言，我们还是老观点，保持底仓，多点耐心，也不需要恐慌，等待靴子落地。





消息面落地，大A能否真正展开被压制已久的金九银十行情，就非常值得期待，下周一我们将召开本月电话会议，风雨无阻，与大家并肩前行！热线：010-57594189



