市场再一次进入底部支撑区间，于是再一次展现出抵抗情绪。





不过需要指出的是早盘两次指数上攻，虽然都以接近九十度的斜率快速拉升，但是量能上基本上没有呼应。市场目前资金仍然是极为保守在观望。至少是都在等着午后2000亿关税消息的最后落地。





所有人都成为了等在菜市场池子旁边等鱼死掉之后花便宜价格买到鱼的主妇。





你说资金难道看不到菜市场卖鱼的老板，不断在给水箱里打氧吗？难道不知道卖鱼的希望鱼多活一会吗？都看在眼里。但是仍然在等待。





买鱼的主妇，最终的心里底线是做饭的饭点儿。





而观望等待资金，最终的心里底线，应该就是消息面不确定因素落地的时候。





我们之前讲过，距离关键时间点越近，市场中保持活跃的都是风险偏好最高的游资。于是就出现了前天暴涨，昨天暴跌，今天早盘再次连续异动的诡异情景。存留现在的活跃资金都希望借着观望情绪下的跟风效应来搞事情。但是真正希望做行情的大资金也在旁边观望。





最终大家的利益是一致的，就是等待消息面真正出尽的时间点，最后进场。





所以一直告诉大家，多等等，因为判断点位其实对于现在的市场意义不大。你说距离2638点已经两年半，这两年里面我们又发了超过500家新股，加上这些新股的市值，A股的点位一旦回到2638意味着整个市场的惨烈度将远高于15年股灾+16年熔断之后的情景。这是合理的吗？





所以判断点位上其实意义不大。这个位置，最能够看清楚的，是我们在与什么样的资金为伍。





是在消息面澄清前与活跃游资虎口拔牙，还是靴子落地后跟随大资金摇摆。不同的战友决定了你在战斗中是被拉出去吸引火力的，还是护起来等待战斗胜利的。





所以既然等了这么久，不妨多一点耐心，无论如何，最大的不确定因素，最迟就在下午，也会迎来一个真正落地的声响了。



