昨天给大家强调好几遍君子不立于危墙之下....今天墙就塌了。也是比较服A股。







当然本质上还是对2000亿商品关税的恐惧。A股也是真争气，一个全球数一数二的市场，愣是被一条消息一而再再而三的吓跪。这回好了，过去周四是法定砸盘，现在改成周三，连续11周周三绿盘报收，再加上大A股习惯性的黑周一黑周二黑周五。





这回姿势比较统一，一路黑到底好了。





大A股被吓尿之后，再看看今天的消息面觉得颇有感触。





第一个是【中证报头版：IPO改革料进一步向质优企业倾斜】，呵呵好一个改革。说一句恬不知耻应该不算过分。目前所谓的IPO改革，无外乎继续强化对盈利的要求。但是，这真的能算是改革吗？发审委强化利润考核，无外乎因为上一届发审出了问题，这一届怕出事儿，提高了门槛，降低了出错率。





但这样的所谓改革，实际上是把大批真正需要融资的中小企业拒之门外。





这就好比一家饭馆说我要改革，我要变成高档餐厅。结果变成高档餐厅的方法，既不是装修内饰，也不是聘请高级厨师，更不是优化管理，而是提升菜品单价。一个宫保鸡丁卖他娘的2000块...？？？但是事情不是这么干的呀！！！





其实我们一直在讨论一个问题——A股的IPO究竟是为了什么？如果发审改革的结果是只上成熟企业，那么就别贴着扶持实体经济的幌子，因为成熟企业根本不缺钱，用得着我们小股民勒紧裤腰带扶持？如果真正的想要扶持实体经济，那么真正需要融资的恰恰是哪些盈利并不充分但目标明确，万事俱备只缺钱的中小企业。





但是问题又来了，让这样的企业上市是否会让市场充满了更多的风险呢？当然！所以什么叫真正的改革？





如果我们想要扶持这样一批企业，那么真正的IPO改革就应该是一系列的连环改革，包括盈利要求，同股不同权，打新制度，股权流通问题……还有投资者保护、集体诉讼、赔偿制度，以及更重要的退市制度！





所谓的改革应该是触及最深层的尝试，就像13年总理说的，改革进入深水区，触动利益比触及灵魂还难。这句话为什么让很多人有共鸣，因为本该如此。所谓的改革本就不可能是通过单一方式一劳永逸解决问题的通途，A股的顽疾又何曾是IPO一处，不要让改革成为监管不作为的遮羞布。









第二个是看到亚马逊的股价新高。其实恰恰是对A股发审模式的一种讽刺。这样一个仅次于苹果之后，全世界第二个市值超过万亿的企业，是一个什么样的企业呢？





亚马逊去年510亿的营收，利润只有16亿，利润率不过区区3%，这还是大超预期70%之后的表现。可想而知，一句话——这样一个世界级的闪闪发光的巨头，本质就是不赚钱啊。亚马逊2014年市盈率高达3000倍。放在A股不会被吓死人？不会被贴上垃圾股标签？





这样一个企业，在A股能上市？上市了能不被说一句——害人的妖精？但是这家企业在美股，就成为了世界上第二牛X的上市公司。不仅如此，在亚马逊利润率暴低的时候，还得到了华尔街一众的支持。





所以，什么样的企业需要上市，什么样的企业需要融资，我们的资本市场改革应该指向何方，今天的这两则新闻其实恰恰是最值得去思索的例子。





周四，2000亿商品关税最终将迎来落地，虽然一直让大家仅保留底仓多看少动，但今天的这个下跌传递的信号还是偏弱。周四毫无疑问市场将再一次挑战2700点下方支撑。2690是第一道防线，看看指数会如何消化。这个位置应该是郭嘉队要出死力去保的位置了，一旦指数创新低，那么预期管理就成为一句空话。引发的后果应该是不容小觑的。





总而言之，是骡子是马，终于要拉出来溜溜了。