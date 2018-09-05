早盘看两个新闻，还是比较有感触。





第一个是【中证报头版：IPO改革料进一步向质优企业倾斜】，说一句恬不知耻应该不算过分。目前所谓的IPO改革，无外乎继续强化对盈利的要求。但是，这真的能算是改革吗？发审委强化利润考核，无外乎因为上一届发审出了问题，这一届怕出事儿，提高了门槛，降低了出错率。





但这样的所谓改革，实际上是把大批真正需要融资的中小企业拒之门外。其实我们一直在讨论一个问题——A股的IPO究竟是为了什么？如果发审改革的结果是只上成熟企业，那么就别贴着扶持实体经济的幌子，因为成熟企业根本不缺钱。如果真正的想要扶持实体经济，那么真正需要融资的恰恰是哪些盈利并不充分但目标明确，万事俱备只缺钱的中小企业。





那让这样的企业上市是否会让市场充满了更多的风险呢？当然！所以什么叫真正的改革？





如果我们想要扶持这样一批企业，那么真正的IPO改革就应该是注册制为核心的一系列改革，包括盈利要求，同股不同权，打新制度，股权流通问题……还有投资者保护、集体诉讼、赔偿制度，以及更重要的退市制度！





所谓的改革应该是触及最深层的尝试，而非以改革为名为不作为贴上的一块遮羞布。









第二个是看到亚马逊的股价新高。其实恰恰是对A股发审模式的一种讽刺。这样一个仅次于苹果之后，全世界第二个市值超过万亿的企业，是一个什么样的呢？





亚马逊去年510亿的营收，利润只有16亿，利润率不过区区3%，这还是大超预期70%之后的表现。可想而知，一句话——这样一个世界级的闪闪发光的巨头，本质就是不赚钱啊。亚马逊2014年市盈率高达3000倍。放在A股不会被吓死人？不会被贴上垃圾股标签？





这样一个企业，在A股能上市？上市了能不被说一句——害人的妖精？但是这家企业在美股，就成为了世界上第二牛X的上市公司。不仅如此，在亚马逊利润率暴低的时候，还得到了华尔街一众的支持。





所以，什么样的企业需要上市，什么样的企业需要融资，我们的资本市场改革应该指向何方，早盘的新闻其实恰恰是两个最值得去思索的例子。





当然除了新闻之外，盘面反而可讲的不多。市场例行回落。昨天说了，别冲动，别恐慌。这个位置，就是在等待消息面真正落地之后才会显露出机会。既然那把刀还在半空中悬着没落下，那么伸出去的手，不妨多等一等。



