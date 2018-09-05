【题材】





1、电解液材料DMC溶剂价格调涨40%





山东海科被水淹，石大胜华(603026)停产检修，80%的产能没了，电解液材料DMC(碳酸二甲酯)溶剂供应告急。“溶剂价格已经调涨40%，现在拿着现金排队买货都买不到。”一名电解液企业高层透露。目前大概有60%-70%的圆柱电池电解液都采用DMC，而每吨圆柱电解液DMC的重量达500-650公斤，所以DMC价格猛涨对电解液价格影响非常大。





上市公司中，奥克股份(300082)锂电池电解液溶剂项目于去年8月末投料生产。江苏国泰(002091)是国内锂离子电池电解液行业的先入者，销量连续多年在国内和国际上名列前茅。













2、草甘膦步入旺季涨价行情、多重利好推升行业景气





国内草甘膦现货价格自8月中旬以来连续两次上调，95%原药报价从27700元/吨涨至27900元/吨。随着三季度进入尾声，行业正进入传统出口旺季，量价齐升行情有望开启。从2016、2017年情况看，从8月下旬到12月，草甘膦价格区间涨幅均接近50%并创出年内高点。从今年行情看，二季度均价同比涨幅超过20%，7月以来价格在28000元/吨上下高位震荡，接近28500元/吨的年内高点。





新安股份(600596) 、扬农化工(600486) 等也是草甘膦主要生产企业。









3、养殖户补栏积极性较强 鸡苗价格快速上涨创年内新高





近期鸡苗价格快速上涨，创出年内新高。据养鸡网数据，9月4日主产区鸡苗均价为4.83元/羽，较1月16日主产区1.85元/羽的鸡苗价格，上涨幅度达161%。其中最高价出现在山东地区，报价高达5元/羽。





相关概念股主要有仙坛股份(002746)、华英农业(002321)等。









4、我国PBO纤维试产成功、打破国外垄断





据媒体报道，江苏中汇特纤新材料公司高性能PBO特种纤维项目近日试产成功，该项目的研发成功填补了国内在该领域的空白，打破日本在全球市场的垄断生产与销售，其核心技术获得美国专利、日本专利、国际专利和国家发明专利。该项目一期具备年产PBO特种纤维50吨的能力。





新纶科技(002341) 的380万吨PBO项目一期目前在建设中，预计今年三季度末投入试生产；上海石化(600688) 高性能PBO纤维项目通过了鉴定。









5、新一代显示技术 我国科学家攻关国产激光电视取得突破性进展





据新华社报道，激光电视作为新型高科技产品，越发受到普通消费者关注。从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到，发光室研究员宁永强团队经自主研发，攻克了激光电视部分核心技术。





海信电器(600060)激光电视技术不断实现突破，2018年上半年研发及市场销售再创新高。迪威讯主营产品包括激光电视光源模组。









6、百度云经营指标同比倍增、折射云计算行业高景气





9月4日，2018ABC SUMMIT百度云智峰会在上海开幕。大会公布了百度云的最新成绩：相比去年，用户数增长3倍，合作伙伴增长3倍，营收增长4倍，流量增长5倍，在短短两年内便崛起为国内公有云市场增速最快的厂商。大会现场，百度云发布了云农、云制、云服三大产业赋能平台，首家自主可控-站式AI开发平台”天衍”等行业解决方案。





浪潮信息(000977) 为国产服务器龙头，上半年营收增长110%；长亮科技(300348) 携手腾讯开展金融云项目合作，构建银行与互联网用户之间的强连接。









7、中国国际复合材料展览会即将开幕、相关公司望受关注





国内规模最大的复合材料行业展览会——第24届中国国际复合材料工业技术展览会将于9月5-7日在上海举办。期间举办的“国际车用复合材料创新体验日”系列活动，将是本次展览会的重要看点，将集中展示国际车用复合材料的最新技术与创新成果，并邀请国际知名企业分享行业动态，使国内业者更准确地把握行业发展方向，从而精准定位并推动我国车用复合材料的快速发展。





中材科技(002080) 是我国特种纤维复合材料行业惟一的集研究开发、设计、制造于一体的公司，主要产品包括车用复合材料等。海源复材(002529)复合材料制品主要应用于汽车轻量化，其中SMC复合材料产品可达到A级表面，生产工艺全球领先。









【提醒】





1、新股申购——鹏鼎控股(002938)：申购代码：鹏鼎控股(002938)；申购上限6.9万股，申购价格16.07元。





2、美国2000亿美元加征关税征询公众意见于9月5日截止。









【要闻】





1、联通电信合并传言再起，联通电信回应表示不知情。





2、习、栗将访问朝。





3、发改委发布促进通用机场有序发展的意见，鼓励政策性、开发性金融机构对通用机场建设提供多样化的金融服务和融资支持





4、发改委、 国家能源局印发《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》，推进电力交易机构股份制改造





5、媒体：基金子公司接窗口指导“暂停备案”？业内人士称“没听说”。





6、民营企业和小微企业金融服务座谈会召开，央行行长易纲出席。





7、上周新增投资者数为24.06万 环比增加4%。





8、财新：证监会两助理调走，黄炜转任粮食局，张慎峰调往贸促会





9、接近监管层人士：年底之前可以实现首家沪伦通企业挂牌交易。





10、4家企业首发昨日上会：3家过会1家暂缓表决





11、工信部发布拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单，272款新能源车上榜





12、媒体：豹移动私有化或将与小米集团合并





13、8月重卡跌至7.2万辆下降23% ，9月订单仍未明显回暖。





14、美国企业对大疆无人机及其组件提起337调查申请





15、美股微跌，纳指数收跌0.23%，京东跌近6%；亚马逊收涨1.33%，盘中市值一度超万亿美元；COMEX 12月黄金期货收跌0.6%；WTI 10月原油期货收涨0.10%。









【复牌】





东方集团(600811) ：终止重组，股票复牌









【公告】





镇海股份(603637)：中标2.76亿 EPC 总承包工程





中航三鑫(002163)：中标2.23亿项目





明星电缆(603333)：中标6255万项目





药明康德(603259)：发行H股获中国证监会受理





新华传媒(600825)：公开挂牌出售房产 预计增加净利6800万元





爱康科技(002610)：拟不超3.9亿并购鑫成泰 加码新能源业务





新宏泰(603016)：公司拟发行股份作价18亿元收购海高通信100%股权





湖南盐业(600929)：拟收购重庆宜化100%股权





紫光国微(002049)、紫光学大(000526)、紫光股份(000938)：清华控股转让36%的紫光集团股权





豫金刚石(300064)：控股股东转让公司8.42%股权引入战投农投金控





荣盛发展(002146)：前8个月签约金额同比增近49%





天邦股份(002124)：前八月商品猪销售收入同比增长逾七成





长城动漫(000835)：股东持有的1000万股将被公开拍卖





华东数控(002248)：法院裁定公司明显具有清偿能力 不予破产清算





中国联通(600050)澄清：不了解“与中国电信存在合并可能”相关情况





深南电A：三家天然气发电子公司上网电价将下调





峨眉山A：景区门票下降预计减少门票收入约1000万元





勤上股份(002638)：终止重大资产重组









【增减持】





长盈精密(300115)：拟以3000万元-2亿元回购股份





中恒电气(002364)：拟回购不低于5000万元股份





纵横通信(603602)：股东拟清仓减持5%股份





众业达(002441)：中植产业投资及一致行动人拟减持公司不超4.17%股权





诚意药业(603811)：8名高管拟合计减持不超过2.9%股份





扬杰科技(300373)：股东拟减持不超2%股份





神雾节能(000820)：股东拟3个月内减持不超过3%





万讯自控(300112)：高管拟减持不超过1%股份





富瀚微(300613)：股东拟减持不超过1.84%股份





爱司凯(300521)：股东计划减持不超过1%股份





华谊嘉信(300071)：董事、高管间接所持公司部分股票遭平仓被动减持





雪莱特(002076)：副总裁7000万股质押股票存在被动减持风险









【解禁股】



