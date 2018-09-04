现在的市场环境，非常像临近长假前的垃圾时间——大家都知道即将发生的事情（关税、放假），因此风险偏好最低的资金最先跑路，风险偏好较高的资金选择观望。







但随着时间点无限逼近“关键时间点”。风险偏好偏低的资金几乎该走都走完了，市场没有资金外流，大家关注唯一的核心事件反而形成了情绪上的真空。





于是在最逼近关键时点的狭窄窗口内，最高风险偏好的一批资金开始搞事情。这种搞事情与行情能否企稳没有关系，与最终事件的如何落地也没有关系。仅仅是利用情绪真空作出的翘尾走势。





【银保监会：明确过渡期内信托业务监管要求】，这是午后市场启动的原因。这算是对上半年信托去杠杆的一个收尾，允许续期这就是监管上巨大的让步，算是正视了运动化去杠杆对于金融市场的风险蔓延。





说实话，中国股民应该感谢土耳其，里拉崩盘之下，监管开始重视股汇双杀的风险，因此近期的金稳会开始传递一些新的防风险思路。反复提及预期管理之后，大家其实看到今天政策+的组合拳，郭嘉队反复出手封杀下跌空间，其实就是在改变市场预期。目前看算是比较奏效吧。不过接下来的问题来了，要追吗？





技术上面其实目前的反弹还算是不错，尤其大家注意一下60分钟级别K线的走势。本轮市场下跌企稳的点位，恰恰在上一次8月20日跌破2700之后拉升三连阳确定反弹走势的底部平台上沿2690.基本上能够确定反弹。而这个反弹的力度，取决于今天市场能否出现放量拉升信号。目前看指数延续拉升，但是放量仍然略有不足。短期如果能够延续，反弹且看2800一线压力。







不过还是要提示大家，午后的消息面利好，没有改变市场目前最关注的9月5日的问题。因此操作上，仍然不认为目前这个位置，去进行追高是合理的操作。





其实这种走势，恰好印证了近期反复讲的观点——不要盲目恐慌，也不要盲目乐观，尤其不要空仓观望。保持小仓位，既能够保证安全，又能够保证足够的市场敏感性，更能够保证避免意外惊喜中的踏空。毕竟这个位置不是4000点也不是3000点，而是2700点，估值15倍的低位。





所以最后强调一下，周二急速翻红的市场，消息面是一大刺激因素，但主体仍然是上证50的这些妖怪在群魔乱舞。这意味着关键点虽然有利好配合，但是仍然是郭嘉队资金在维稳市场情绪。而市场真正关注的2000亿关税问题还没有真正的落地。我们以“节前垃圾时间”给大家举例。但是要记住——小长假未必有坏事，但是2000亿目前这个坏事却极大概率要被坐实。这样一个时间点，市场表现出什么样的情绪都有可能。虽然反复提示大家向下空间不大。但是确实没必要再临门一脚的时候去赌命。君子不立于危墙之下。





保持小仓位关注，随时做好准备，但切忌追高。2000亿商品关税，应该是美国在关税问题上最后的弹药，最黑暗的时刻正在加速进入尾声。









最后的最后，昨天有朋友问创业板ET和另外一个ETF的区别。简单讲一讲，都是创业板的ETF基金。只不过发行公司不一样，所以区别是对应的一篮子股票样本和权重不同。这个太过于细节了，需要自己好好对比。不过本质都是一样的，通过一揽子股票来跟踪创业板指数。所以操作这两个中的任意一个都意味着看好创业板整体的表现机会。至于目前的市场是否适合买这种指数型产品，见仁见智吧。