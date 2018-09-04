指数继续半死不活的吊着。





核心问题这几天都是一致的，就是9月5日，北京时间应该是9月6日@美@国@这一轮2000亿商品的关@税到底如何落地。这个消息目前就是悬在A股头顶的达摩克利斯之剑。你能怎么办呢？总不能和资金说一句“有当没有”就冲进场吧，所以低迷几乎是一定的。





整个市场都在等待最后的靴子落地。





目前看市场有一些预期，说可能存在的潜在利好是美@国@公布了@关@税@名单，但比预期小太多。这种情况固然是好的。但是会真实的情况会如此吗？谁也不知道，不知道的情况下，为什么要赌概率呢。这是问题。





所以操作上面还是那句话，多看少动。





但是你说市场就此歇菜，一蹶不振？我们觉得也到不了这么悲观的地步。两个因素。





其一是昨天大家看到午后市场展开了深V反转，但是反弹的核心品种，其实并不是以往护盘的权重，反而是科技白马。这说明市场拉升的资金主体，很可能并不是手法僵化的郭嘉队。





其二是大家看昨天指数等于再一次跌破2700点。对比此前跌破，每每带量，反而此次跌破之后成交量非常冷静。说明整体市场情绪上面开始接受当前点位的低估信号了。





其三是今天和昨天，虽然指数冷清，但是个股还是比较热闹。周一的红墙股份秀了一把什么叫跟风狗。今天超跌品种早盘活跃，一直趴在地上的军工也扬眉吐气。





当然从质地上说，你说超跌就能涨，我觉得这个未免武断，而军工和雄安、环保一样，往往都是后劲不足的代名词。真正的持续性可能并不会太强。但是这个位置，这些品种的反复活跃，其实表明了一种状态——即越来越多的资金开始耐不住寂寞，选择捕捉话题品种。





而这种资金形态的出现，恰恰证明了市场超跌的属性，以及继续下跌风险逐渐淡化的事实。



