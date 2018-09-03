昨天看朋友圈有朋友发了奶茶和另外一美女的合影，说“一时脸盲”，我还不太懂什么意思。今天早上一起床，猝不及防的一口大瓜就吃在嘴里。







怎么说呢....娱乐新闻劲爆于社会新闻，社会新闻劲爆于经济新闻，然而所有这些和桃色新闻相比，那都无力抗衡...





今天下午，京东在法兰克福上市存托股(ADR)周一开盘下跌4.69%，京东总市值大约折合3000亿人民币，东哥这一时脸盲，140亿瞬间灰飞烟灭，如果不考虑闯王那一嫖丢了天下，那这大概是有史以来最贵的嫖资吧，而且还是全体股东众筹的，有钱人真会玩啊~





对于这件事儿吧，看上去水比较深，有说是被下套，有说是被炒作，又有王思聪站出来说是“价格没谈拢”，随后删了相关微博。怎么说呢...年初京东刚联合几大互联网企业投了万达340亿，算是救了老王，今天落了井小王就站出来下石头，有点不厚道。不过也能看出来，东哥这事儿确实比较复杂。





看到网上有人分析霸道总裁征服欲，有人讲老广带队的仙人跳团伙，有人干脆把《纸牌屋》的台词摆出来。







我觉得无论如何吧，说空穴来风肯定是假的，但是说是冲动犯罪个人感觉不像。一个身价亿万的企业家，首先具备的素质一定是强大到变态的自控力。若非如此也不会有今天的京东。所以倒不妨且吃且观望。





当下的新闻都是这样，吃口热的可能味道不太对，有些东西真的是要沉淀一下再看才看得清。





京东现在日子不好过，前有阿里巴巴拦路，后有拼多多堵截（关键这拼多多还是大股东腾讯投资的），内部高瓴资本大比例减持，外部这次又来了这么一档子事儿...





有人说这是压垮骆驼的最后一捆稻草。我们觉得倒未必，想想看，刘强东1973年出生，今年45岁。国内电商以及互联网企业惨烈的拼杀和巨大的工作强度下，再加上家里美貌的夫人。。。还有精力搞这些东西。说明身体是真好，精力旺盛。这算是投资人之福吗？





不过不说玩笑话，从普通消费者的角度来讲，我们还是希望不论东哥最终如何，京东要挺住。因为京东算是目前唯一能够和淘宝竞争的企业。消费者都大约经历过，哪些曾经以客户为重的企业在终于完成对竞争对手的封杀之后——屠龙少年化身为恶龙的故事。比如某滴。





京东在一天，阿里就不太会黑化。但愿如此。





而对于A股来说，京东卷入这么个事件也不是完全没有意义。一看今天早盘红墙股份还能直线拉升四个点，我就踏实了——游资还敢在市场里玩这种烂梗，就说明真的是跌的差不多到位了。如果不是市场足够安全，谁敢搞这种操作。





所以今天下午看指数反弹起来，不太意外。之前也和大家说过，不用过分恐慌，当然后半句是也不要过分乐观。





周一市场走了个探底回升，进一步证明资金在夯实底部下方空间不大。但是说实话，这个位置这么个探底回升不能说明向上的空间就打开了。因为达摩克利斯之剑仍然悬于市场头顶。





就是9月5日川大爷的加税与否。目前看外媒的最新消息，川大爷不会出席11月的APEC 和东盟峰会，这很可能意味着此前市场预期的11月解决毛衣问题的判断落空。这个情绪也是早盘杀跌的原因。目前这个是悬而未决的。而在这个问题解决前，反弹力度和持续性都会打折扣。





所以还是最好多看看，少动动。耐心一点，等待明确的方向信号。



