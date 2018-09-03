整个一个周末的消息面都没有今早看京东的消息劲爆。





怎么说呢，现在各种声音都有，有说是下套，有说是炒作，小王都删了微博。说空穴来风肯定是假的，但是说是冲动犯罪个人感觉不像。 一个身价亿万的企业家，首先具备的素质一定是强大到变态的自控力。若非如此也不会有今天的京东。 所以倒不妨且吃且观望。





当下的新闻都是这样，吃口热的可能味道不太对，有些东西真的是要沉淀一下再看才看得清。





对于京东来说，老板出事儿肯定是利空。早盘看有朋友发段子，说京东这下方了，于是利好京东方。。。。今日最佳。不过想想看，刘强东1973年出生，今年45岁。国内电商以及互联网企业惨烈的拼杀和巨大的工作强度下，再加上家里美貌的夫人。。。还有精力搞这些东西。说明身体是真好，精力旺盛。这算是投资人之福吗？





不说玩笑话。早盘京东出问题，结果市场非常媚俗的又开始拉升红墙股份，香飘飘。 说明向下的难度可能确实比较大，大到这么一个低迷的行情，还有游资愿意去搞事情。服。





除了京东的消息之外，周末消息面乏善可陈。本周最大的事件仍然是9月5日2000亿美元商品关税的落地。按照目前来看，落地是大概率事件。





而从早盘外媒的消息报道， 美国白宫宣布川普将不会出席11月的东盟峰会和APEC会议。 这是一个比较重要的信号，此前市场普遍预期，关税是要加，但是11月双边领导人会面之后，基本上贸易战就告一段落了。但是白宫这个表态这意味着此前预期11月解决贸易争端的预期很可能落空。





尤其叠加9月5日的时间窗口，导致市场早盘集中消化不确定情绪。





包括上周持续性最好的5G今天早盘也开始随中兴通讯走出调整。科技大龙头调整，对整个科技股短期也构成压力。总的来说，多事之秋，又都是摊在明面上的事件。大家这个位置不要有太多的侥幸心理，还是多看少动。



