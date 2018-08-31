早盘市场开盘下探，之后走出深V反弹。





影响早盘下跌的因素主要有两个。





第一是工行的优先股。工行发行优先股融资1000亿。 对比IPO融个40亿市场就炸锅了，这个规模说实话很大。银行真是要么不出手要么往死了干。工行补充资本金这个需要市场消化一下。而且我们要明白，为什么工行要在这个位置进行再融资——上半年工行净利润1600亿，那么接下来是什么样的需求在指导这个剧赚钱的巨头急需补充资本金？无非两个，要么是应对去杠杆，要么是为了加速放贷。去杠杆眼下已经进入尾声，所以原因只能是后者。





所以这意味着什么大家心里想想——这就是即便你二级市场已经快跌到爬不起来了，我还要继续加足马力抽干你二级市场，支持我实体经济啊。这么个事件给A股尤其是给机构投资者的信心影响是比较大的，所以早盘大家去看指数是带量跌。





相比之下，另一个利空其实反而没什么力度， 就是阿根廷比索，昨夜阿根廷比索兑美元暴跌15%，今年以来比索贬值超过40% ，阿根廷为了保住本币已经提高利率至60%。也是拼了。不过意义不大，新一轮新兴市场危机对中国影响甚微。但是还是需要关注一下。





这两件事儿导致了早盘整个市场的情绪转空，形成了再一次的下行探底。但还是那句话，向下有支撑。16倍以下估值的行情随时展开反弹。





也因此，在十点半左右，金融护盘，建筑救场，5G唱戏的情况下，指数开始反弹。





这个位置之所以反弹优先选择了这些相对大体量的优质品种也是源于消息面，这次是好事儿，在8月31日收盘后， A股纳入MSCI因子将从2.5%提高至5%，这意味着相关资金必须在31日收盘前全部完成相关增仓操作。按照官方统计，流入资金可能高达数百亿 。而外资买入标的相对集中。因此市场也选择了这些标的首先走出反弹。





不过反弹是否意味着短期底部确认？我觉得大家还是要冷静一下。



