昨天倒是提示大家市场进入一个新的方向选择窗口。但是A股确实是不让人失望——只要但凡有一丝机会，都要跌一跌。这个比我们预期的要差。







从目前的盘面来看，没有任何成型的热点存在。资金基本上保持梦游的状态。行情若想要表现，必然有新的题材出来撑起。目前没什么好说的，就是等，至少这两天反复提示大家要冷静是对的。





股市想要好起来，最核心的关键还是得往市场里注入更多的钱，这几年池子里的钱一直在往外流出，而证监会又不停的扩挖池子，水位当然是一路下降。我们打通了和香港股市的交易通道，但实际上我们并没有占到便宜，港资买了A股5672亿，我们的资金南下买了港股7962亿，净流出了2300亿。





港资买A股基本上都集中在白马股，其中超过100亿的只有14个股票，累计3564亿，占总量的63%，这差不多就是境外机构眼里A股最有价值的股票池。





剩下1800多只股票分享其余的37%，分不到几个钱。这就是为什么这两年小盘股跌出屎，但白马股勉强还凑合的原因，其实本来应该是全面崩盘的大熊市，因为外资的介入变成了局部股灾+局部小牛。港资就看业绩，根本不吃A股你那套投机逻辑。





今天早盘看到机构开始唱多。





国泰君安固收团队发表了一篇名为“A股熊市反弹的轮回和宿命”的研报，称目前A股上涨才刚刚开始，并称对于本轮股市的反弹要有想象力，这一轮反弹将大概率演变为一次中级的吃饭行情。除了国泰君安，还有部分机构未明言反弹预期，但认为当前市场已经释放出积极的信号。兴业证券表示政策预期提升、估值水平处于底部区域、流动性边际改善都证明积极信号正在不断积累。安信证券策略团队则梳理了2008年至2017年间出现的5次成交额极低的历史时刻，得出结论在此前的5次成交额低点中，有3次A股在随后的不久触碰大底，并且5次反弹中，中小市值股票表现最为突出。





机构唱多这种事儿大家区别来看吧，第一是不可否认估值确实低了，第二是这事儿就和家长给孩子制定学习计划一样，你喊着考100，最终基本上能够保证考到80以上。你喊着60分万岁，必然最终考不及格。每每机构开始唱多的时候，一定是声嘶力竭的卖力吆喝。





这种吆喝未必以自己建仓为前提，而是希望引发市场足够的关注和共鸣。所以特殊时点，还是那句老话——少看这些人说什么，多看他们做了什么。





消息面上比较尴尬，昨天看一众股评已经开始纷纷写起来昆山龙哥。看来行情确实是闷了。





今天早上看到很多人在讨论正当防卫的事情。中国一直以来对于正当防卫的界定都非常的狭窄





但是也许是站着说话不腰疼。我们讲两句不一样的观点——私以为司法上谨慎地对待正当防卫的界定是一种明智的选择。因为反之来讲就是扩大了一条无罪杀人的通途。在这条通途上，正当防卫会不会反而成为了有钱有势阶层去制造机会或场景，合法铲除异己的途径？而这个途径远比普通人使用正当防卫要更加广泛，这个值得警惕





套用在股市上其实大家会明白，这其实是两种思路——你到底要的是更加多元的完善的却无法被合理监管的游戏通道。还是有限的却有更加健全监管体系的游戏路径？





股民都知道，我们的股市选择的是前者，我们仿照西方资本市场——那些通过300年沉淀已经完善了规则和监管体系的市场——快速仿制了一系列的游戏内容。包括新三板，包括做空机制，包括当年的熔断——却没有建立合理的监管模式——最终的结果怎么样，大家都看在眼里。





所以讨论正当防卫的同时，实际上就和讨论A股要不要照搬西方理论一个道理——你是否有着能够完善监管这一套新领域的能力。如果不能，看上去狭窄的通道可能确实不够自由，但是却从另外一个层面在保障本不平等的人群之间的平等。





当然，这个领域太过于陡峭了，我们不谈太多。最后和大家汇报一个时间点。





美@国2000亿@商品听@证@会结束了，接下来要看9月5日的表现。





9月5日左右是个重要消息时点，美@国对华商品2000亿美@元征@税是否公布清单的日子。听证会已经完了，虽然反对声音一大片，但这还要看川大爷及其团队的意愿。所以在这些不确定消息落地前，仍然保持耐心，不要盲目扩大仓位。





总的来说，分析个锤子，市场就是弱势震荡格局。这个必须要承认。继续磨底中，不过估值的低位也要清楚。一味地强调机会或者一味地强调风险，都是偏激的行为。