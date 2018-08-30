昨天倒是提示大家市场进入一个新的方向选择窗口 。但是A股确实是不让人失望——只要但凡有一丝机会，都要跌一跌。这个比我们预期的要差。





从目前的盘面来看，没有任何成型的热点存在。资金基本上保持梦游的状态。行情若想要表现，必然有新的题材出来撑起，昨天一个地热的利好出来了，刺激了雄@安，今天看又是一日游，资金认可度还是欠缺。





今天早盘看到机构开始唱多。





国泰君安固收团队发表了一篇名为“A股熊市反弹的轮回和宿命”的研报 ，称目前A股上涨才刚刚开始，并称对于本轮股市的反弹要有想象力，这一轮反弹将大概率演变为一次中级的吃饭行情。除了国泰君安，还有部分机构未明言反弹预期，但认为当前市场已经释放出积极的信号。兴业证券表示政策预期提升、估值水平处于底部区域、流动性边际改善都证明积极信号正在不断积累。安信证券策略团队则梳理了2008年至2017年间出现的5次成交额极低的历史时刻，得出结论在此前的5次成交额低点中，有3次A股在随后的不久触碰大底，并且5次反弹中，中小市值股票表现最为突出。





机构唱多这种事儿大家区别来看吧，第一是不可否认估值确实低了，第二是这事儿就和家长给孩子制定学习计划一样，你喊着考100，最终基本上能够保证考到80以上。你喊着60分万岁，必然最终考不及格。 每每机构开始唱多的时候，一定是声嘶力竭的卖力吆喝。





这种吆喝未必以自己建仓为前提，而是希望引发市场足够的关注和共鸣。所以特殊时点，还是那句老话——少看这些人说什么，多看他们做了什么。





消息面上美@国2000亿商品听@证@会结束了，接下来要看9月5日的表现。





9月5日左右是个重要消息时点，美@国对华商品2000亿美元征@税是否公布清单的日子。听证会已经完了，虽然反对声音一大片，但这还要看川大爷及其团队的意愿。所以在这些不确定消息落地前，仍然保持耐心，不要盲目扩大仓位。



