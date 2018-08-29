整个市场进入一种昏昏欲睡的状态。







2800这个前期压力区间说实话只是反弹的第一个坎，坎不算高，但是两天没有过去，这个很能说明问题。沪指收了小阴线，市场这个位置收小阴小阳倒是没什么，技术上面说的过去，但是板块上的持续性太差了。昨天很多朋友已经领教了强势股各种扑街的惨状，而今天领跑的一批品种恰恰又是近期没有表现得补涨品种。





这几个因素单一出现都不是大问题，但是攒在一起站出来就要特别小心了。





接下来是方向选择的时间点，说句废话——不是大阴就是大阳。换句话说，十字星久了，资金没那么好的耐性，必须要给个准信儿了。





我们判断还是偏向于有反弹，但是因为前面说的问题：关键点位得踌躇不前、板块持续性差劲，以及强势板块仍然缺位。即便真的反弹拉升突破后，也应该仍然是举步维艰的震荡。目前市场远没有表现出人挡杀人的魄力！





但之所以看反弹，更多的是一些细节信号。





比如说平安银行——本轮金融股反弹的龙头，长阳之后缩量调整，趋势还没有走坏。





在比如中兴通讯——5G概念大龙头，今天早盘公告，禁售结束的42天以来，公司主营已经全面恢复。目前5G的内侧外侧国家测试都在稳步展开，预计月底将追平国家测试计划进度。这是一个积极信号。中兴眼下底部反弹60%了。我们不用非得看中兴一家。但是中兴不倒，意味着国家队5G的关注度不倒，意味着科技股就有定海神针。





这些信号是我们对接下来指数级别还有反弹的判断基础。





但无论如何，市场整体的弱势是没有改变的。所以这个位置小心使得万年舟，这句话总是没错。





这里面尤其对于板块。其实目前对于热点板块希望大家保持足够的警惕。尤其是一些没什么逻辑上涨的品种。这类品种和板块每天都有，但是第二天马上熄火，可操作性并不强。





最后大家近期可以吃瓜看戏，看看中弘股份这个问题股最终如何落幕。昨天公告加多宝借壳被加多宝辟谣打脸之后，居然今天还能走出地天板。国内退市有规定，连续二十天1元以下要强制退市。目前中宏连续两天涨停之后股价有9毛多，还处于警戒线下方，为了避免退市也是拼了：今天拉到9毛多，明天再拼一把就能上1元了！但是中弘的老板都跑路了，竟然还要保壳，谁在保？为了保壳，连重组借壳的谣都能造也是没谁了。





且行且珍惜吧，这很可能是A股历史上第一家1元以下强制退市的品种。大家都在成为历史的见证者。





最后，指数目前仍然处于方向选择窗口。并且不论上下行，目前看整体仍然偏弱。这种偏弱行情大家一定控制好情绪，不要冒进，但也不需要恐慌。保持一定仓位，且行且观察。