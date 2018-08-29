整个市场进入一种昏昏欲睡的状态。





早盘沪指收了小阴线，市场这个位置收小阴小阳倒是没什么，技术上面说的过去，但是板块上的持续性太差了。昨天很多朋友已经领教了强势股各种扑街的惨状，而今天领跑的地产又是近期没有表现得补涨品种。





这种反复轮动的强势股局面，看上去眼花缭乱，但是并不好操作，其实反倒说明了市场资金的含金量不高，持续性差，因为持续拉升某一品种必然会导致收到的抛压更严重，这要求资金是要有底气的。而当前的局面意味着赚钱效应很难出现。这种局面下，还是不要追高，保持好心态。





上午盘面弱到极点没有一些惊喜，雄安暂时表现最好也仅仅只有三个涨停，自然涨停仅仅只有10家情绪进一步下降。除了雄安外，受消息刺激的网游，网络安全等也有星星表现，都一样几个票表演完就结束了。





现在唯一值得庆幸的是一些科技白马的品种开始走出表现。这些品种不是游资的菜，因为游资最爱的是消息面有爆款但是成交量低迷的品种，这些科技白马的走强，意味着一些稍微有那么点恒心的资金在试盘。好事儿。





同时也意味着贸易战对于盘面的影响在淡化——毕竟贸易战中最担心吃亏的还是科技。





在此前科技股调整周期不短了。近期这些品种的走强和消费股的走强，其实都在表明一些持续性资金在试探性的进场。





虽然当下来看，这种试探的动作仅仅是一个开始，但是长期来说，还是值得期待一下。



