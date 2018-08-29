【题材】





1、中非合作论坛北京峰会即将召开 经贸合作将是重头戏





28日上午，国新办举行中非合作论坛北京峰会经贸工作吹风会。商务部副部长钱克明表示，在9月3-4日中非合作论坛北京峰会期间还将召开中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会，习也将亲自出席。据悉，届时有约有30多个国家的元首和政府首脑，以及近1000名企业家代表参会。





中国铁建(601186)在非洲的项目主要分布在东非、中非和西非，已经成为非洲最大的轨道交通承包商；中材国际(600970)在非洲大陆开建七大水泥厂。









2、多项举措深化医药卫生体制改革、医疗器械前景佳





国务院办公厅28日正式发布《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》，要求有序推进分级诊疗制度建设，鼓励社会办医疗机构及康复、护理等机构参与医疗联合体建设；积极稳妥推进医师多点执业；促进”互联网+医疗健康”发展，推进智慧医院和全民健康信息平台建设，逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。





A股医疗器械公司中：开立医疗(300633)推出的高端彩超和内窥镜产品逐渐实现推广放量；美亚光电(002690)的国产口腔CT上半年获得700多台设备订单。









3、激光气体传感器国产芯片面世进口替代前景广阔





据媒体报道，经过近9年攻关，中科院半导体研究所与北京航星网讯技术股份有限公司联合实验室已成功研发出新一代半导体激光气体传感器国产芯片，并已具备大规模量产条件，目前已制作成激光器。未来航星设计开发的激光气体传感器，可广泛应用于煤炭瓦斯监测、地下管廊气体感知、城市燃气安全保障及消防等诸多领域，助力高危行业的安全监控、预警、以及应对措施的及时采取。





苏州固锝(002079)旗下明皜传感为国内领先的传感器芯片厂商；汉威科技(300007)是气体传感器细分领域龙头，研发的激光气体传感器已进行试产。光力科技(300480)是国内煤矿安全监控领域龙头，激光甲烷传感器已小批量生产。









4、中国正在建造超导计算机 史无前例将改变世界





据报道，中国正在建造一台价值10亿元人民币的“超导计算机”，这是一种史无前例的机器，能够研发新武器、破译密码、分析情报以及——据官方信息和参与该项目的研究人员称——帮助阻止能源需求激增。





A股公司中，宝胜股份(600973)已研发出低温超导电缆，可用于量子通信。永鼎股份(600105)专注超导新材料研发，已在军工、电力等领域试用。









5、北斗导航助力网约车监管板块利好密集释放





据媒体报道，北京北斗卫星导航技术与产业深度融合应用推进会本周一召开，会上透露北京超过3万辆出租车安装了应用北斗车载设备。同时，网约车监管服务平台也运用了北斗导航技术，提供定位追踪、轨迹查询、报警提醒、数据分析等功能，能够对市内网约车全程实现车辆运行监控。





A股中，振芯科技(300101)、海格通信(002465)和华测导航(300627)等行业龙头或受关注。









【提醒】





1、新股申购——永新光学(603297)：申购代码：732297；申购上限0.80万股，申购价格25.87元





【要闻】

1、国办印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务，有序加快境外已上市新药在境内上市审批。

2、李：将采取更为严格的知识产权保护制度，决不允许强制技术转让。

3、财政部：严控地方政府隐性债务风险，遏制隐性债务增量；平衡好防风险和稳增长的关系 继续推进存量政府债务置换

4、肖亚庆：积极推进股权多元化和混合所有制改革，扎实推进战略性重组

5、河北出台意见支持外商参与雄安新区规划建设

6、IPO发审会今日三过二：青岛银行和苏州迈为顺利过会

7、中国恒大回应“回A进展”：等待合适时机进行重组上市

8、滴滴：顺风车业务在安全保护措施没有获得用户认可之前无限期下线。

9、上周新增投资者数为23.12万，环比增加0.35%

10、Nalco氧化铝最新招标成交价格周环比上涨7%

11、美股普涨，纳指、标普连续三个交易日创新高，纳指收涨0.15%；COMEX 12月黄金期货收跌0.1%；WTI 10月原油期货收跌0.49%。





【公告：复牌】

中弘股份(000979)：对加多宝的声明深表遗憾和无奈 债务重组协议已经终止或随时可能终止 股票复牌

【季报】

鸿特科技(300176)半年报：拟10转9派0.5元

三联虹普(300384)：半年报拟10股转增9股

旷达科技(002516)半年报：净利同比下滑12.86% 拟10派2元

长荣股份(300195)：半年报净利增长23.38% 拟10派4.5元

康力电梯(002367)半年报：净利下降80.14% 拟10派6元

拉夏贝尔(603157)半年报：净利下滑16% 拟10派2.5元

分众传媒(002027)半年报：净利33.47亿元 同比增长约32.14%

中粮糖业(600737)半年报：净利 5.09 亿元，同比上升 1.59 亿元

岳阳林纸(600963)：因纸价上升 上半年净利同比增263%

美邦服饰(002269)：上半年净利5311万元 扭亏为盈

仁和药业(000650)半年报：净利2.44亿元 增长51.27%

美年健康(002044)：半年报净利同比增长1015.48%

华夏幸福(600340)：半年报净利同比增长29.05%

潍柴重机(000880)：半年报净利实现倍增

中国重工(601989)半年报：净利9.53 亿元，同比上升 51.73%

北斗星通(002151)半年报：净利4807万 增长88%

TCL集团半年报：净利15.86 亿元，同比 长53.40%

新华保险(601336)半年报：净利57.99亿元 增79.1%

寒锐钴业(300618)半年报：净利5.28亿 增长288.97%

海普瑞(002399)：上半年净利2.2亿元 同比增逾28倍

大秦铁路(601006)半年报：净利81.92亿，增长7.48%

新华网(603888)半年报：净利1.1亿，增长3.33%

中国电影(600977)半年报：净利6.66亿，增长10.97%

农业银行(601288)：上半年净利润1158亿元人民币 同比增6.6%

万达电影(002739)半年报：净利9亿元，同比增长1.46%

建设银行(601939)半年报：净利润1470.27亿元

三六零(601360)半年报：净利同比增长8.95%

兴业银行(601166)半年报：净利同比增长6.51%

国金证券(600109)半年报：净利润 4.96 亿元，同比下降 9.95%

中金黄金(600489)半年报：净利1.25 亿元，同比减少 41.04%

南方航空(600029)半年报：净利21.4亿元，同比下降22.8%

新国都(300130) ：三季报预增140%-170%

青龙管业(002457)：三季报预增150%左右 预计净利3500万至4500万

海南海药(000566)：三季报预增30%至60%

炼石有色(000697) ：三季报预亏2.17亿元

【公告】

中国神华(601088)：控股股东与国电集团合并获中国反垄断局通过

科恒股份(300340)：子公司中标宁德时代(300750)3.64亿元锂电设备项目

四通新材(300428)：25.5亿购买天津企管和立中股份股权

中弘股份(000979)：公司股票可能将被终止上市

大西洋(600558)：监事杨芳涉嫌严重违法接受监察调查

万华化学(600309)：下调中国地区聚合MDI挂牌价

【增减持】

迪生力(603335)：控股股东拟增持1%-2%股份

ST船舶：控股股东拟增持总金额1-5亿元人民币

上海洗霸(603200)：控股股东拟增持0.15亿-1.5亿元

鸿达兴业(002002)：控股股东所持99.4万股遭被动减持

【解禁股】